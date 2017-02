Skigåer savnet i Sirdal. Ski og staver funnet ved hull i isen

(Dagbladet): Klrdag kveld ble poltiet varslet om at en 62 år gammel mann var savnet i Sirdal i Vest-Agder.

- Familiemedlemmer av mannen kom til hytta i firetiden. Da gikk det spor ut fra hytta. En eller annen gang før de kom har mannen lagt ut på tur, forteller operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Dagbladet.

Ifølge Fædrelansvennen tok mannens familiemedlemmer kontakt med politiet like før klokken 22.30 lørdag kveld.

Politi, letemannskaper og Sea King redningshelikopter ble kalt inn i søket.

Råken vil bli kontrollert av mannskaper ila natten/ morgenen. Dykkere vil eventuelt bistå i dette arbeidet. Familien er info om utvikling. — SVPD ops - Stavanger (@Rogalandops) February 12, 2017

Klokken 01.40 gjorde redningshelikopteret observasjon av en råk i isen på Store Eitlandsvatnet, et par kilometer sør for hytta mannen gikk ut fra.

- De meldte fra om at det var hull i isen og at det var ski og staver ved denne råken, sier Jensen.

Mannens familiemedlemmer er underrettet og blir tatt hånd om av helsepersonell. Det gjøres ikke ytterligere søk etter mannen før redningsmannskaper har fåt sjekket ut hullet i isen.

- Manneskaper er på vei ut dit med utstyr for å ta seg fram til denne råken. På grunn av at isen er utrygg, så har de med redningskjelket og tørrdrakter. De vil forsøke å kontrollere råken, og hvis de ikke klarer det så vil dykkere gjøre flere søk under isen, sier Jensen.

De vil også ta med seg ski og staver for å forsikre seg om at det tilhører 62-åringen.