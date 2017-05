Skjebnedebatten «ute av kontroll»: - Kanskje det ender med ekte boksing ...

(Dagbladet): - Kanskje det ender med ekte boksing ...

Den franske seniorreporteren Pierre Briancon fra Politico lot Twitter-meldingen henge i lufta. Skal vi tro BBC og The Guardians beskrivelse av TV-debatten mellom de franske presidentkandidatene Emmanuel Macron og Marine Le Pen, er meldingen tålig nøyaktig.

For begge de anerkjente mediene brukte begrepet «ute av kontroll» etter kun en halvtime ut i debatten mellom sentrumskandidaten Macron og høyrepopulisten Le Pen. Da var det tre og en halv time igjen av debatten.

«Vill globalist»

Allerede fra første spørsmål har Macron og Le Pen hakket på hverandre. For hver ordveksling blir tonen krassere og krassere, ifølge The Guardian.

«Hvordan føler du deg?» Det var for øvrig det første spørsmålet som fikk Le Pen til å kalle Macron en «vill globalist» og for en «katastrofe». Macron svarte med å kalle Le Pens politisk plattform for tapende.

Og siden har det ikke blitt noe hyggeligere.

Både BBC og The Guardian skriver at de to debattlederne tidvis sliter veldig med å få roet ned kandidatene. «La oss gå videre» har tilsynelatende blitt måten journalistene får de to kandidatene til å slutte og snakke i munnen på hverandre.

Den konservative kommentatoren Christophe Barbier mener til og med at denne debatten er vanskeligere for debattlederne å holde i sjakk enn den første TV-debatten i 1974.

- Du er full av usannheter, du ljuger hele tiden og du spiller på folkets sinne. Du har ingen forslag for å få ned arbeidsledigheten, sa Macron.

Men sentrumskandidaten begynner ofte svarene sine til Le Pen med høflighetsfrasen «Madame Le Pen» før han går til angrep.

- Du er en kald bankmann, noe du aldri har sluttet å være, sa Le Pen.

Hun har i løpet av debatten gitt Macron kallenavnet «Hollande junior» etter Frankrikes nåværende og svært upopulære president Francois Hollande.

På et tidspunkt da munnhuggeriet var på sitt aller verste, og da debattlederne ikke fikk inn ett ord, var det likevel tid til å komme med en stikker.

- Ikke avbryt meg, sa Le Pen etter at Macron snakket i munnen på henne.

- Jeg avbryter deg fordi du snakker tull, svarte Macron.

- Hun er ganske rappkjefta

Akkurat i denne retoriske kampen er Macron langt fra favoritten.

- Han er ingen stor debattant. Han innehar ikke den evnen til å si noe som sitter så det smeller. Du kan si hva du vil om Le Pen, men hun er ganske rappkjefta og vanskelig å slå i en debatt.

Det sa Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, til Dagbladet i forrige uke.

Macron er imidlertid den soleklare favoritten før franskmennene går til urnene førstkommende søndag. Den av dem som får over 50 prosent av stemmene, blir Frankrikes president.

Målingene de siste dagene mener at Macron kommer til å få i underkant av 60 prosent oppslutning, mens Le Pen ender på i overkant av 40 prosent. Debatten er derfor en ypperlig anledning for Nasjonal Fronts partileder til å sanke stemmer.

Høyrepopulisten Le Pen

Marine Le Pen er leder for ytre høyre partiet Nasjonal Front og har de siste årene gjort en ryddejobb. Nasjonal Fronts fortid er nemlig vanskelig å unnslippe.

I 1972 grunnla hennes kontroversielle far Jean-Marie Le Pen ytre-høyre-partiet Nasjonal Front (FN). I januar 2011 ble Marine Le Pen partileder, og fire år seinere fikk hun faren ekskludert fra partiet etter at han med en rekke antisemittiske uttalelser. Deriblant nærmest avkreftet han at holocaust fant sted.

Med faren ute av partiet, startet Marine Le Pen ryddejobben internt i partiet, for å renvaske Nasjonal Front som et brunt rasistparti: Ut med holocaust-benektere, rasister og andre som hadde uttalt seg for ekstremt.

Stjerneskuddet Macron

For ett år siden hadde ikke en gang yngstemann i presidentvalgkampen, Emmanuel Macron (39), sin egen bevegelse. Men på mindre enn ett år har den til enhver tid smilende Macron og hans energiske støttespillere i En Marche! (Fremad) tatt teten i den franske presidentvalgkampen.

Macron er til og med favoritt.

Etter studiene startet Macron som bankmann i Rothschild. Vellykket, også her. Han ble hentet inn som rådgiver for president Francois Hollande, og i 2014 gjorde Francois Hollande ham til den yngste økonomiministeren siden Valérie Giscard d'Estain, seinere president.

I fjor gikk Macron av som næringsminister, og startet sin egen bevegelse, Fremad!