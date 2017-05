Skoleskytter drepte én person på college i USA

(Dagbladet): To personer er døde etter en skoleskyting på et college i Irving utenfor Dallas i Texas.

Det melder politiet i Irving selv på Twitter.

Videre heter det at de etterforsker dødsfallene som et drap og et selvmord.

Tidligere i kveld advarte politiet mot en «aktiv skytter». Situasjonen skal nå være under kontroll, ifølge politiet.

Skolen, North Lake College, slo selv slått alarm overfor sine elever og ba dem om å barrikadere seg selv inne i klasserom, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Den første meldingen fra skolen gikk ut ved 18.45-tida norsk tid, klokka 11.45 lokal tid. «Hvis du ikke er på campus, hold deg unna», het det også i varslet.