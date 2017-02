Tips oss: Har du bilder/video fra stedet? Send det til 2400@dagbladet.no

(Dagbladet): Et snøskred har gått i Longyearbyen, det administrative senteret på Svalbard.

Det melder avisa Svalbardposten.

- Vi har ikke fått melding om at noen tatt. Vi har personell ute, sier sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen til avisa.

Ifølge en journalist fra avisa er det to blokker med til sammen seks leiligheter som er tatt av snømassene. Avisa skriver videre at det er observert folk som har hoppet ut av vinduene.

- En bygning er tatt av skred, men ingen er savnet eller skadd, sier sysselmann Kjerstin Askholt på Svalbard til NTB.

Boliger langs vei 226 og vei 222 i Lonyearbyen er nå evakuert, og alle stikkveier fra vei 200 - fra og med vei 230 og oppover - er stengt, melder Sysselmannen på sine nettsider.

- Delt i to

Skredet gikk sentralt i Longyearbyen ved vei 228 nedenfor Sukkertoppen.

Dagbladet har snakket med én av personene som kom til rasstedet etter at det hadde gått.

- Det ene leilighetsbygget er delt i to, og det går et hull gjennom den ene enden, sier Longyearbyen-beboeren til Dagbladet.

Da vedkommende kom til rasstedet, var det en svært spent stemning på stedet.

- Masse mennesker sto rundt skredet med spader og var klare for å hjelpe til hvis det var noe, sier beboeren som selv tok selv til skredstedet med samme formål.

Mellom 100 og 150 personer kom raskt til stedet med spader og søkeutstyr, ifølge Svalbardposten.

Skredfare

Skredet skjedde bare få timer etter at varsom.no la ut følgende varsel: «Kraftig vind fører til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig av skiløper og av snøskuter. Unngå alt skredterreng».

Faregraden ble satt til nivå fire, som tilsvarer stor fare for skred. Longyearbyen lokalstyre konkluderte omtrent samtidig med at skredfaren ikke var vurdert å utgjøre noen trussel mot bebyggelsen i Longyeardalen, ifølge Svalbardposten.

Longyearbyen-beboeren Dagbladet har snakket med, er helt klar på at skredet kunne fått et annet utfall hvis det hadde skjedd i går kveld.

- Da hadde dette vært en helt annen sak. Nå er folk på jobb.

To av boenhetene i det aktuelle leilighetsbygget som ble tatt av snøskred, eies av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Administrerende direktør Wenche Ravlo opplyser til Dagbladet at kun en av enhetene de eier, var bebodd.

- Der var det en familie som bodde så nå jobber vi i Store Norske med å se på hva slags alternativt boforhold vi kan tilby dem, sier Ravlo.

Ellers forholder gruveselskapet seg til evakueringen som foregår.

- Vi ser også på hva vi kan tilby av hjelp til evakuering, sier Ravlo.

Tar vare på elevene

På skolen i Longyearbyen, et par hundre meter fra stedet, samlet de alle elevene umiddelbart etter at de fikk nyheten om skredet.

- Nå tar vi vare på elevene så godt vi kan, sier Tor Selnes, assistentlærer ved skolen i Longyearbyen til Dagbladet.

Dagbladet oppdaterer saken.