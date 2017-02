Skuffet over avtalebrudd om HV

(Dagbladet): - Vi er fornøyd med å ha reddet Sjøheimevernet, jublet Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding etter budsjettenigheten i november i fjor.

I avtalen med regjeringen sørget Venstre også for 10 millioner ekstra i øremerkede midler for at HV-grenen skulle få ha øvelser også i inneværende år.

Nå er Sjøheimevernet likevel under avvikling.

I løpet av våren skal innsatsstyrkene til HV-grena levere inn alt sitt materiell.

Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke fornøyd.

- Sjøheimevernet ble plusset på 10 millioner i budsjettet. Det er rart at det skal føre til en nedleggelse. Her synes jeg at de lener seg veldig på Ap, og ikke det flertallet som faktisk står bak budsjettet, sier hun.

Krystallklart

Et flertall i Høyre, Frp og Ap har nemlig bestemt at Sjøheimevernet skal legges ned innen 2020.

Venstre ønsket ikke å støtte Langtidsplanen for Forsvaret, men sørget for finansiering for det første av fire år i langtidsplanen da de sikret regjeringen flertall for inneværende års statsbudsjett.

I Venstres merknad til forsvarsdelen av budsjettet, står det følgende om budsjettavtalen med regjeringen:

«Forliket innebærer at regjeringen i 2017 ikke har anledning til å gjennomføre eller starte gjennomføringen av en rekke av de forslag som ligger i langtidsplanen. Dette gjelder f.eks. nedbyggingen av Heimevernets områdestyrker og innsatsstyrker, nedleggelsen av HV-11 og Setnesmoen, avviklingen av Sjøheimevernet og nedleggelsen av Kystjegerkommandoen».

Likevel kunne Dagsavisen i starten av februar melde at Sjøheimevernet hadde hatt sin siste øvelse, til frustrasjon fra Venstre-ledelsen.

- Avtalen politikerne har, rimer ikke med våre beskjeder fra oven. Den utsettelsen de mener vi har fått, har vi ikke fått. Den er non-eksisterende, fordi vi mangler driftsmidler. All trening og øvingsaktiviteter er stoppet, vi leverer inn båtene, og de eneste pengene vi har fått, er penger til avvikling. Innsatsstyrkene blir trolig lagt ned i løpet av annet kvartal, sier kommandørkaptein Svein Jarle Jacobsen i Sjøheimevernet til Dagbladet.

Dessuten er det kommet meldinger om at store kutt er på trappene i Heimevernet i Agder og Rogaland, noe som også får Venstre-lederen til å rynke brynene.

Kaller inn Søreide på teppet

Skei Grande mener at store endringer i Heimevernets områdestruktur ikke skal skje i år, og at det uansett skal vente til den såkalte landmaktsutredninga er klar i høst.

- Jeg har tatt opp med statsråden at vi mener det bryter med det de ble enige om i budsjettavtalen. Vi skulle få en fair sjanse gjennom landmaktsutredninga, og gjennom valget i høst. Nå ser det ut som de begynner nedbygging bare med bakgrunn i støtten de har fra Ap i langtidsplanen. Vi er fryktelig skuffet, sier Skei Grande til Dagbladet.

KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer også på meldingene om at avviklingen i Sjøheimevernet er i gang.

- Jeg oppfatter at pengene vi bevilget til Sjøheimevernet i 2017 skulle gå til drift av Sjøheimevernet, ikke til avvikling av det. Det var nettopp derfor pengene kom på plass. Så er jeg kjent med at et flertall for nedleggelse i 2018, men poenget med midlene var nettopp at det ikke skulle gå til avvikling, sier Hareide.

- Hva skjer nå?

- Saken har allerede blitt løftet opp av Venstre og KrF i møte med regjeringspartiene, så for oss er det nå naturlig nå å følge opp den videre dialogen for å forstå hva som faktisk gjøres, sier han.

Får støtte om Sjøheimevernet

Første nestleder Øyvind Halleraker (H) i utenrikskomiteen på Stortinget er ikke enig i at alle nedskaleringsprosesser i HV skal skje først etter at landmaktsstudien er klar.

- Det at man skal flytte soldater fra sør til nord har vært et viktig premiss hele tiden. Landmaktsstudien handler om hvordan Heimevernet skal integreres i hærstrukturen forøvrig og hva slags rolle Heimevernet skal ha. Den skal se mye bredere enn det som handler om antall, mener han.

I spørsmålet om Sjøheimevernet får Venstre og KrF imidlertid overraskende støtte.

- Siden det var et ønske fra Venstre i budsjettforhandlingene å opprettholde og styrke virksomheten i 2017, gjorde vi det, mens prosessen med å legge ned Sjøheimevernet altså vil ta lenger tid enn det, sier Halleraker.

- Men Sjøheimevernet er under avvikling nå ?

- Vi på Stortinget gjør bare våre vedtak, så får ledelsen i Forsvarsdepartementet svare for hvordan de følges opp, sier han.

Mener de har sitt på det rene

Forsvarsdepartementet mener imidlertid at de har sitt på det rene - og påpeker at enkeltkapasiteter i Sjøheimevernet blir opprettholdt i Heimevernsstrukturen.

Venstres 10 ekstra-millioner fra budsjettforhandlingene brukes til øvelser i Nord-Norge, opplyser departementet.

- Det er gjennom IVB (iverksettingsbrevet til Forsvaret. journ.anm) satt av 10 millioner kroner for å øve Sjøheimevernet i Nord-Norge spesielt i 2017. Dette er helt i tråd med vår budsjettavtale med Venstre, skriver statssekretær Øystein Bø (H) i en epost til Dagbladet.

Kommandørkaptein Jacobsen i Sjøheimevernet sier det ikke er noen vits med ekstra millioner til øvelser i Nord-Norge, når de ikke har utstyr å øve med.

- Det er et politisk pålegg at vi skal ha øvelser i nord, men du kan ikke øve med styrker som er under avvikling. Spørsmålet vi stiller oss er hva de i tilfelle skal øve med? Alle eide båter skal leveres inn til logistikkorganisasjonen innen slutten av februar. Alle innsatsstyrker, også i Nord-Norge, må levere inn materiellet sitt før sommeren, sier Jacobsen.

Fremmer forslag

Sp var ikke med på forliket om Langtidsplanen for Forsvaret, og er bekymret.

De mener nedskaleringsprosessene som pågår i Heimevernet virker å gå lenger enn det partiene på Stortinget stilte seg bak.

I Stortinget denne uka fremmer de forslag om at alle nedskaleringsprosesser i Heimevernet, inkludert Sjøheimevernet, stanses.

- Målet med å fremme forslaget er at Stortinget nå må ta aktivt stilling til nedskaleringsprosessene som pågår, slik at det ikke bare skjer. Nå håper vi å få Stortinget til å ta stilling til det, men det beste ville vært nå om Erna grep inn med en gang, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.