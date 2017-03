Skulle drepe snikskytter på taket, visste ikke om alle de sivile som gjemte seg i kjelleren. Nå er flere titalls drept

(Dagbladet): Flere titall sivile er drept i luftangrep i Mosul de siste dagene, opplyser irakiske tjenestemenn ifølge NTB.



USA har bekreftet at de den 17. mars bombet et område i Mosul der mange sivile ble funnet døde, ifølge Reuters. Dersom det blir bekreftet at de sivile ble drept i et amerikansk luftangrep, og ikke en bombe utplassert av IS, er dette det største antall sivile drepte i ett eneste luftangrep siden USA gikk inn i Irak i 2003, skriver New York Times.

Etterforsker

Bashar al-Kiki, som leder provinsrådet i Nineveh, sier at «flere titalls» mennesker fortsatt ligger døde under bygningsmassene i byen. Provinsguvernør Nawfal Hammadi sier at over 130 sivile er blitt drept i luftangrep de siste dagene.

Det har ikke latt seg gjøre å få bekreftet antall drepte, melder nyhetsbyrået AFP. Men USA undersøker opplysninger om at opptil 200 sivile er drept i angrepet.

- Det er et komplisert spørsmål og vi har ansatte som har jobbet uavbrutt hele natten for å finne ut av dette. Akkurat nå er svaret at vi ikke vet, sier talsperson John Thomas for den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM til avisa.

Ifølge den irakiske regjeringshæren var det et flyangrep som førte til at de sivile ble drept. Angrepet var rettet mot en snikskytter på taket til en bygning, og de som utførte angrepet var ikke klar over at de sivile befant seg i kjelleren, sier general Maan al-Saadi til avisa.

Overrasket

- Etter bombingen ble vi overrasket over de sivile ofrene. Jeg tror at det var en felle fra IS for å stoppe luftangrep og vende opinionen mot oss, sier generalen.

- Det var et helt rom bakerst i huset som var fullt av kvinner. De er alle brent opp. Vi prøver å få dem ut, sier til Mohammed Mahmoud, sivilforsvarssjef i Mosul, til Washington Post.

Opplysningene bekymrer FN.

- Vi er sjokkert over dette forferdelige tapet av menneskeliv, sier FNs humanitære koordinator for Irak, Lisa Grande, ifølge NTB.

Vil lempe på reglene

IS er på vikende front i en rekke viktige områder, både i Syria og Irak. Men selv om hensikten er god, har terrorgruppas tilbaketog fått voldsomme konsekvenser for sivile i de aktuelle områdene. Washington Post siterer organisasjonen Airwars, som overvåker luftangrepene i Syria og Irak, som hevder at 1000 sivile er blitt drept av USA-støttede luftangrep i Syria og Irak denne måneden. Mosul og Raqqa - IS' viktigste byer i henholdsvis Irak og Syria - er spesielt utsatt. Totalt anslås over 450 000 mennesker å ha mistet livet i borgerkrigen. Nettstedet Iraq Body Count anslår at omkring 60 000 mennesker er drept i Irak de siste 4,5 årene.

For irakiske og syriske sivile vil det trolig også - i hvert fall på kort sikt - være dårlig nytt at USAs president Donald Trump nylig begynte å rulle ut en plan for å lempe på krigsreglene i kampen mot IS. Ifølge både Washington Post og New York Times ønsker Trump friere tøyler i den blodige kampen mot terrorgruppa.