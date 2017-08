Skulle forstørre penis i Sverige - døde

(Dagbladet): En 30 år gammel mann døde under en penisforstørrelseoperasjon i Sverige.

Dødsfallet er gjort rede for i en forskningsartikkel i den siste utgaven av det amerikanske tidsskriftet Journal of Forensic Sciences.

Mannen skullle gjennomføre operasjonen på en privat klinikk i den svenske hovedstaden Stockholm.

Fettransplantasjon

30-åringen ønsket både lenger penis og større omkrets. Operasjonen ble gjennomført på en privat skjønnhetsklinikk.

Som ved mange andre plastiske inngrep, skulle fett bli transplantert fra en annen del av kroppen til penis. Fettet skulle bli transplantert fra rumpa, og mannen ønsket at både forlengelsen og forstørrelsen skulle gjøres i én og samme operasjon.

Det kan ha blitt skjebnesvangert.

Ved forlengelsen måtte kirurgene skjære et snitt ved roten av penis, før fettcellene fra rumpa skulle injisjeres.

Kirurgene var nettopp i ferd med å fullføre injeksjonen da da mannen plutselig fikk økt hjerterytme, samtidig som blodstrykket sank.

Bare en halvtime etter fikk mannen et hjerteinfarkt. Selv om kirurgene forsøkte seg på livreddende førstehjelp og mannen ble ført til akutten, døde pasienten under to timer senere.

Helt frisk

Mannen var helt frisk bortsett fra en mild astma. Forskerne som har undersøkt saken, mener det er første gang noen har dødd av en penisforstørrelse.

De mener mannen fikk fettet som skulle injiseres inn i penisen inn i blodomløpet, og blokkerte blant annet lungene. Fordi mannen ville gjøre både forlengelsen og forstørrelsen samtidig, mener forskerne snittet i roten av penisen kan ha ført fettet inn i blodomløpet. Forskerne sier fettemboli - fett i blodomløpet - var dødsårsaken.

- Dette er den første saken hvor en tilsynelatende enkel og trygg operasjons som penisforstørrelse via fettransplantasjon har ført til akutt død i en sunn ung mann, heter det i rapporten.

Forskerne bemerker samtidig at fettemboli har skjedd ved liknende operasjoner i ansikt, bryster og rumpe. Da er det imidlertid snakk om langt større volum av fett.

- Ingen har gjort feil

Rapportskriveren sier de skrev artikkelen for å advare andre kirurger og pasientet, og at leger må være bevisst på å snakke med pasienter om mulige konsekvenser av inngrep.

- Jeg synes ikke man skal gjøre unødige inngrep. Dette var en vanlig svensk klinikk, med høy anseelse. Ingen har gjort noe feil, det har bare vært en forferdelig og ulykkelig sak som har skjedd under operasjon, sier rettslege ved det svenske Rettsmedinske instituttet, Brita Zilg, til Aftonbladet.

Det er hun og kollega Petra Råsten-Almqvist som har skrebvet rapporten. De foreslår at risikoen for fettemboli er større om området rundt injeksjonen allerede er utsatt for skade.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for estetisk plastisk kirurgi, gjennomføres det 8400 penisforstørrelser årlig.