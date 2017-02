Skulle inn til soning - her blir 45-åringen funnet drept og nedgravd i myra

(Dagbladet): Politiet hadde forsøkt å komme i kontakt med den 45 år gamle mannen i flere uker i forbindelse med blant annet soning av en dom.

Rettspapirer Dagbladet har lest, viser at den etterlyste mannen har 36 dommer, blant annet for omfattende vold, trusler, innbrudd og narkotikaforhold.

Nå skulle han inn til soning av seks måneders fengsel i en dom fra sist høst for biltyveri og ulovlig våpenbesittelse.

Ifølge Agderposten var 45-åringens Facebook-profil sist oppdatert 15. november.

Den taktiske etterforskningsledelsen i Kripos ble koplet inn i saken for to uker siden, opplyser presseansvarlig i Kripos, Ida Dahl Nilssen til Dagbladet.

To-tre hundre meter fra huset

Da etterforskningen ga et konkret spor, gikk det svært kort tiden før mannen ble funnet nedgravd i en frossen myr to-tre hundre meter fra husene på småbruket i Simostad i Åmli kommune i Aust-Agder.

Der bor hans søster i slutten av 40-årene og hennes samboer i slutten av 30-årene bor.

Politiet i Agder opplyste på en pressekonferanse onsdag formiddag at en person ble funnet død dagen før, og at en mann og en kvinne ble pågrepet tidlig samme dag.

Skulle sone torsdag

Det er samboerparet på småbruket, der drapsofferet også har bodd periodevis.

Paret blir framstilt for varetektsfengsling torsdag, siktet for forsettlig drap eller medvirkning til drap.

Ifølge Fædrelandsvennen, som melder onsdag kveld at 45-åringen skulle melde seg for soning torsdag, har hans siktede søster ikke vært vitne til selve drapshandlingen.

Detaljert forklaring

- Hun har gitt en detaljert forklaring, og erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Jeg regner med at politiet kommer til å endre siktelsen, sier hennes forsvarer, advokat Ole J. Devold, til Dagbladet.

Samboerens forsvarer, advokat Øyvind Aakerøy, vil ikke kommentere saken før etter torsdagens fengslingsmøte.

Fra hyggelige til isolerte

Den drapssiktede mannen er også domfelt, seinest i fjor for innbrudd og for tyveri av kjøretøy.

En bekjent som NRK Sørlandet har pratet med, omtaler det siktede paret som «veldig hyggelige».

De var sosialt aktive i bygda til inntil ett års tid siden - da drapsofferet flyttet inn.

- Da begynte de å isolere seg. Flere ringte for å få kontakte, sier den bekjente av det drapssiktede paret.