Skulle kjøre datteren til skolen etter 25 år i USA. Så legges han i håndjern av politiet

(Dagbladet): Den 13 år gamle jenta greide ikke å holde tårene tilbake da hennes far, Romulo Avelica-Gonzalez, ble hentet av ICE, immigrasjons- og toll-byrået i USA, på vei til skolen tirsdag morgen denne uka.

Se datterens video øverst i saken.

48-årige Avelica-Gonzalez innvandret til USA fra Mexico for over 25 år siden, og har bodd i statene som papirløs hele sitt voksne liv. Da han skulle kjøre datteren til skolen den 28. februar ble han stoppet av politiet under én kilometer fra skolen nordøst i Los Angeles, der datterens hans går, skriver CNN.

Visste dagen ville komme

Datteren, Fatima Avelica, fanget hele arrestasjonen av faren på video, mens hun ble sittende lamslått igjen i bilen sammen med moren. Firebarnsfaren ble lagt i håndjern og kjørt avgårde i en svart bil.

- Jeg var både redd og trist på samme tid. Jeg trodde aldri at jeg måtte oppleve noe sånt i mitt liv ... på vei til skolen, fortalte den 13 år gamle jenta til CNN fredag.

Videoen er blitt ett av de første innblikkene i hvordan president Donald Trumps skjerpede deportasjonspolitikk påvirker innbyggerne i USA. Fredag var firebarnsfaren fortsatt i arrest hos politiet, skriver CNN.

Under valgkampen lovet Donald Trump å deportere opptil 3 millioner ulovlige innvandrere fra USA.

Om lag 11 millioner innvandrere bor i landet uten oppholdstillatelse, ifølge Pew Research Center. De fleste kommer fra Mexico og andre latinamerikanske land.

Millioner kan bli sendt ut

Den 21. februar presenterte Trump nye retningslinjer som kan føre til at langt flere innvandrere blir pågrepet og utvist enn under Barack Obama. Før gjaldt utvisning hovedsakelig dem som var dømt for alvorlig kriminalitet, men nå skal alle som har brutt loven etter Trumps retningslinjer utvises, skriver New York Times.

Dette gjelder også papirløse som har gitt myndighetene falske opplysninger, eller mottatt sosiale ytelser de ikke hadde krav på.

For familien til Romulo Avelica-Gonzalez førte samtalene om risikoen for å bli arrestert til at familiemedlemmene raskt byttet samtaleemne, fordi temaet ble for tungt og trist.

Faren brukte å kjøre døtrene til skolen hver morgen før han selv reiste til jobben han hadde på en restaurant.

- Vi visste at denne dagen ville komme ... spesielt etter presidentvalget. Vi var bare ikke forberedt ... Vi tenkte at hvis vi ikke snakket om det, så kom det ikke til å skje noe, fortalte Fatimas storesøster, 19 år gamle Jocelyn, til CNN.

I en uttalelse fra ICE til CNN opplyser politiet om at Avelica-Gonzalez ble arrestert fordi han er dømt flere ganger tidligere, blant annet for ha å kjørt i beruset tilstand i 2009. I tillegg har han en utkastelsesordre fra 2014 i sitt navn.

Ricardo Mireles, daglig leder ved den 13 år gamle datterens skole sier derimot til CNN at det nesten er ti år siden Avelica-Gonzalez kjørte i beruset tilstand. Samt at hans andre møte med rettssystemet skjedde for nesten 20 år siden, da 48-åringen skal ha kjøpt en bil som ikke var ordentlig registrert uten selv å være klar over det.

Hjertesak for Trump

Tirsdag denne uka uttalte Trump at han er åpen for en bred reform der innvandrere som er ulovlig i USA og som ikke har begått forbrytelser, kan få lovlig opphold, skriver New York Times.

Nylig har han innført flere tiltak for å sørge for å holde sine kontroversielle valgløfter. Blant annet har Departementet for innenrikssikkerhet i USA fått beskjed om å ansette 10 000 nye medarbeidere som skal jobbe med innvandring og sikring av grensene.

- Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skrev USAs minister for innenrikssikkerhet, John Kelly, i dokumentet som tegnet opp tiltakene.

Trump har også bedt om at ytterligere 5 000 vakter skal patruljere ved grensen. Presidentens retningslinjer gjør det også lettere for politiet å utvise personer direkte enn det har vært tidligere, og de nye reglene gjelder for hele USA, og ikke bare i områdene nærmest grensen.

Under et besøk i Guatemala i forrige uke forsikret Kelly likevel at «USA Ikke gjennomfører noen masseutsendelser av ulovlige innvandrere».

Flere amerikanske menneskerettighetsgrupper kaller de nye tiltakene «en heksejakt» som kan skade familier med dype røtter i landet, og også være skadelig for USAs næringsliv og økonomi.