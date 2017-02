Skylder på forrige byråd for søppel-kaos

(Dagbladet): Søppelkaoset i Oslo inntraff nærmest umiddelbart da selskapet Veireno AS i oktober overtok ansvaret for å tømme alle Oslo-borgeres avfall. Tusenvis av osloborgere opplevde at søppelkassene ble stående og gape. Og rundt dem lå avfallet strødd. På tre måneder kom det inn 31 000 klager fra frustrerte Oslo-boere.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra MDG har ansvaret for renovasjonsetaten, og har fått mye av skylda for at hovedstaden ikke lenger har en fungerende renovasjon.

For mye av skylda mener partifelle og gruppeleder Harald Nissen.

- Jeg blir forbanna og oppgitt når erfarne politikere ikke står for sine egne tabber, men dytter all skyld over på det sittende byrådet. De er alt for tøffe i trynet. Alt har en forhistorie og det forrige byrådet har sluppet alt for billig unna, sier han.

Pris viktigst

Gruppelederen tenker på at det var det forrige byrådet som satte vilkårene for tildelingen av ny søppel-kontrakt, og at det var de som ga kontrakten til Veireno AS. Selskapets anbud lå 80 millioner kroner under nest billigste alternativ.

- Det blir som når du skal pusse opp badet og sender det ut på anbud. De fleste vil sjekke ganske grundig den tilbyderen som ligger langt under de andre i pris, sier Nissen.

Og det var det forrige byrådet som besluttet at pris skulle være enda viktigere i valget av leverandør. Tidligere var det slik at pris var vektet til 50 prosent av de totale kriteriene. Da Veireno ble valgt var pris vektet til 75 prosent av beslutningen.

- De har sluppet alt for billig unna dette. Det er tross alt deres uansvarlighet som gjør at vi befinner oss i denne situasjonen. Det er veldig lett å ta sittende byråd, sier han.

Destruktivt

Ikke nok med at han mener at Høyre og Venstre har en stor del av ansvaret for skandalen. Han mener også at disse partiene ikke er ansvarlige i arbeidet med å komme ut av den.

- Det er den destruktive siden av politikken, og det vet alle disse politikerne godt.

Han mener de to partiene skaper så mye støy de kan, bare for å forstyrre for Lan Marie Nguyen Bergs mulighet til å jobbe for en løsning på krisa.

- Alle vet at jo mer støy det blir, jo mindre tid får Lan til å jobbe med å løse krisa, sier han. Dette er lite ærerikt for et ansvarlig parti som Høyre.

Han understreker at det er dagens byråd som har ansvaret for å løse krisa.

- Det jeg derimot mener er at det forrige byrådet har et ansvar for å komme på banen og forklare hvilke vurderinger de gjorde når de valgte å gi hele kontrakten til en liten uerfaren leverandør til skampris, med mindre vekting på miljø og oppdragsforståelse.

- Skivebom

Venstres Guri Melby er Nguyen Bergs forgjenger som samferdselsbyråd. Hun mener Nissens uttalelser viser at MDG ikke forstår hva det vil si å ta ansvar.

- Styrer du en by har du ansvaret for det som skjer på ditt skift. Som byråd måles du på hvordan du håndterer vanskelige situasjoner. Vi har først og fremst kritisert håndteringen og informasjonen til bystyret. Jeg har ikke vært opptatt av å fordele skyld, sier Melby.

Hun mener kritikken fra Nissen er skivebom, og viser til at opposisjonen har tatt initiativ til at byrevisoren gransker hele tildelingsprosessen som førte byen inn i søppel-kaos. Den granskingen ville også omfattet det som skjedde i saken før byrådskiftet i 2015.

- Det kan godt være det ble gjort et dårlig valg av leverandør, men det kan også tenkes det ble gjort dårlige valg i perioden fram til oppstarten for den nye leverandøren.

Hun tenker på at Veireno fikk lov til å kjøre med færre biler og fikk lov til å lage nye ruter. Dette ble akseptert av Renovasjonsetaten under det sittende byrådet.

- Jeg har aldri prøvd å si fra meg noe ansvar, men det er slik at du er nødt til å rydde opp i det som går galt på din vakt, sier Melby.

2000 brudd

Hun synes det er skremmende at MDGs gruppeleder bruker tiden sin på å fordele skyld i stedet for å sørge for god og trygg avfallshåndtering i byen.

- Jeg har til gode å se at hans byråd sier noe om hvordan denne situasjonen skal løses framover. Hvordan unngår man brudd på arbiedsmiljøloven og sørger for at søpla blir hentet?

Dagbladet har avslørt hvordan Veireno i forsøket med å rydde opp i kaoset har brutt Arbeidsmiljøloven mer enn 2000 ganger. Transportarbeiderforbundet har varslet søksmål mot Veireno etter avsløringen.