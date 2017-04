Skyting på barneskole i California: - Lærer og åtte år gammel gutt drept

(Dagbladet): En åtte år gammel gutt og en lærer ble drept, etter at en mann åpnet ild på en grunnskole i California-byen San Bernadino. Det opplyser politiet på en pressekonferanse natt til tirsdag.

Ifølge politiet skal 53 år gamle Cedric Anderson ha oppsøkt skolen, der han drepte kona Karen Smith - som jobbet som lærer for første- til fjerdeklassinger med behov for ekstra oppfølging - før han tok sitt eget liv.

Mannen, som var bevæpnet med en revolver, skal ha oppgitt at han var ved skolen for å levere en pakke til kona, ifølge politisjef Jarrod Burguan i San Bernadino.

- Han skjøt kona si uten å si et ord, sa Burguan under pressekonferansen.

Politiet opplyser at det var 15 elever til stede i klasserommet da skytingen begynte. Barna skal ikke ha vært målet for skytingen, men to av dem ble truffet da de sto bak læreren, ifølge NTB.

De to elevene ble sendt til sykehus med kritiske skader. Under pressekonferansen natt til tirsdag norsk tid bekreftet politiet at et av barna - åtte år gamle Jonathan Martinez - døde av skadene. Tilstanden til den andre eleven beskrives som kritisk, men stabil.

Politiet fikk melding om skyteepisoden ved North Park Elementary School klokka 10.30 lokal tid.

Politiet var tidlig ute på Twitter og meldte at to voksne personer vat funnet døde i et klasserom. De føler seg nå sikre på at det er snakk om Cedric Anderson og Karen Smith.

- Vi tror at det dreier seg om et angrep der gjerningspersonen etterpå har tatt livet av seg selv. Skjedde i et klasserom, skriver politisjef Jarrod Burguan på Twitter.

- Trolig familiekonflikt

En representant for skolemyndighetene i San Bernardino sier til NBC Los Angeles at bakgrunnen for skytingen trolig er en familiekonflikt, men det er ikke bekreftet av politiet, skriver NTB.

Det lokale brannvesenet meldte mandag at flere skudd ble avfyrt under hendelsen.

Skoleområdet ble raskt sperret av, og alle elever og ansatte ble evakuert til en videregående skole i nærheten. Bilder tatt fra lufta viser hvordan de blir ledet vekk fra skoleområdet.

Terror i 2015

San Bernadino ligger i California, og er samme by som ble utsatt for et terrorangrep i desember 2015.

Angrepet skjedde på et senter for funksjonshemmede og krevde 14 menneskeliv.

LA Times skriver også at det har vært en økende mengde vold i området den siste tiden.

Dagbladet oppdaterer saken.