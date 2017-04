(Dagbladet): Klokka 10.30 lokal tid skjedde en skyteepisode ved en grunnskole i California-byen San Bernadino.

Politiet skriver på Twitter at to voksne personer er funnet døde i et klasserom. Samtidig er to skadde ført til et sykehus.

Politiet antar at dette dreier seg om elever ved North Park Elementary School, og at gjerningspersonen ikke lenger er en trussel.

- Vi tror at det dreier seg om et angrep der gjerningspersonen etterpå har tatt livet av seg selv. Skjedde i et klasserom, skriver politisjef Jarrod Burguan på Twitter.

- Uavklart situasjon

En av de involverte i skytingen var en lærer. Det oppgir politiet overfor LA Times.

Ifølge det lokale brannvesenet, skal flere skudd ha blitt avfyrt.

- Situasjonen er uavklart, sier talsmann Eric Sherwin.

Elevene på skolen er blitt ført til et sikkert bygg i nærheten. Bilder tatt fra lufta viser hvordan de blir ledet vekk fra skoleområdet.

Politiet er i gang med å sikre skolen der angrepet skjedde, og ifølge skolepersonell skal angrepet kun ha foregått på skoleområdet.

Terror i 2015

San Bernadino ligger i California, og er samme by som ble utsatt for et terrorangrep i desember 2015.

Angrepet skjedde på et senter for funksjonshemmede og krevde 14 menneskeliv.

LA Times skriver også at det har vært en økende mengde vold i området den siste tiden.

Dagbladet oppdaterer saken.