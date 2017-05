Slakter salg av jagerfly til Texas-milliardær

(Dagbladet): I en ny rapport fra Riksrevisjonen får både Forsvaret og Forsvarsdepartementet knallhard kritikk for hvordan de håndterte salget av to F-5 jagerfly til den eksentriske Texas-milliardæren Ross Perot jr. I 2015 fikk han kjøpe flyene for 116 000 kroner stykket. Dagbladet har tidligere avslørt at norske myndigheter ikke har noen dokumentasjon på hvordan Perot vil bruke de tidligere norske jagerflyene.

- Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, som pågikk fra 1999 til 2015. Det har vært svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. – Forsvars-myndighetene hadde ved salgsforsøket i 2003 mangelfull forståelse for reglene for eksport av militært materiell, og dette er svært alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en uttalelse.

Råbillig

Det er knyttet stor usikkerhet rundt hvordan milliardæren fikk kjøpe flyene så billig. Da de første gang ble lagt ut for salg var Forsvarets pris 6,6 millioner kroner per fly. Salget av flyene ble håndtert av den samme enheten i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som også har solgt marinefartøy til Nigeria og beltevogner som har endt opp i Sudan. Håndteringen av salgene har fått kraftig kritikk i Stortinget og Økokrim har tiltalt en av medarbeiderne på denne avdelingen for grov korrupsjon og økonomisk utroskap i forbindelse med salg av båter til Nigeria.

- Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt. I Forsvarsdepartementet er det flere tilfeller av at saksbehandlingen ikke er dokumentert og at dokumentasjon ikke finnes. Utenriksdepartementet mangler journal som gir oversikt over dokumentene om F-5-flyene i arkivet for eksportkontroll, og har ulike versjoner av dokumenter der det har vært uklart hva som er endelig versjon. Det er også tilfeller av arkivverdige e-poster som ikke er arkivert. Dette er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

– Forsvarets interne kontroll har vært for dårlig, og Forsvarsdepartementet har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, påpeker Foss.

Overhørte

Som Dagbladet tidligere har omtalt var representanter for Perots selskap Northern General Leasing (NGL) til stede da Forsvaret diskuterte pris med en annen mulig kjøper, det spanske luftforsvaret. Også dette blir påpekt av riksrevisoren:

– Flyene var i mange år lagret hos selskapet NGL, som til slutt kjøpte flyene. Ansatte i NGL var til stede under forhandlingene med Spania i 2014 og overhørte prisen Norge var villig til å selge flyene for. Dette kan ha medvirket til at prisen til NGL ble så lav som 116 000 kroner per fly. NGL var så sent som i 2012 villig til å betale 5,1 millioner kroner per fly, sier Foss.

Da Forsvarsdepartementets internrevisjon gjennomgikk salget i 2015 konkluderte de med at det var så mange mistenkelige omstendigheter der at de oversendte hele saken til Økokrim.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ble rasende over at Forsvaret ikke fikk anledning til å uttale seg om saken. Rapporten Økokrim først fikk ble trukket tilbake, og det ble laget en ny rapport som ikke ble oversendt politiet. Dermed ble det aldri noen Økokrim-etterforsking av saken.

Foss mener at svikten og den manglende dokumentasjonen gjør at det ikke ble lagt til rette for at Staten skulle få best mulig pris for flyene.

- Riksrevisjonen konstaterer at det i salgsprosessen har vært flere brudd på prinsippet om likebehandling av mulige kjøpere, og at det i det endelige salget ikke ble lagt til rette for å oppnå best mulig pris, sier Foss.

Salg til Israel

Et salgsforsøk til Hellas i 2003 viste seg å involvere en sentral representant for israelsk forsvarsindustri. Forsvaret hadde ikke sjekket eierforholdene før det skrev under på en bindende avtale med et antatt gresk selskap høsten samme år.

– Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør. Dette er svært alvorlig, siden kontroll av mulige kjøpere skal bidra til å sikre at Norge ikke selger militært materiell til områder der det er krig eller der krig truer, sier Foss. Verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salgsprosessen.

- Samsvarer

Forsvarsdepartementet mener kritikken samsvarer med funnene fra deres egen internrevisjon.

- Funnene er således allerede avdekket og risikoreduserende tiltak er iverksatt. Forsvarsdepartementet har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser. Stortinget ble informert om disse i forbindelse med behandlingen «Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om salg av brukt og utrangert forsvarsmateriell». Det er også innført en nærmere regulering og innstramming i avhending av materiell, skriver spesialrådgiver Birgitte Frisch i en epost til Dagbladet.

Utenriksdepartementet har så langt ikke besvart Dagbladets henvendelse om kommentar.