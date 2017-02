Slår tilbake mot støtten til Norwegian fra Trumps pressesjef: - I strid med Trumps valgløfte

(Dagbladet): Tirsdag, under sin daglige pressekonferanse, roste Donald Trumps pressetalsmann Sean Spicer Norwegian.

Spicer sa at Norwegians datterselskaps avtale som ble inngått før jul, er av stor økonomisk interesse for USA. En del av avtalen er at 50 prosent av besetningen og pilotene skal ha base i USA.

- Strider mot løftene

Nå slår imidlertid pilot-organisasjonen Allied Pilots Association (APA) tilbake.

I en pressemelding på sine nettsider skriver APA at avtalen strider mot president Donald Trumps valgløfte.

- Det strider imot Trumps valgløfte om å sette amerikanske arbeidere først, sier Dan Carey, APA-president.

- Dette skjedde også med den amerikanske marinen. Norwegian Air Internationals businessmodell ødelegger for mange amerikanske arbeidsplasser, sier ASA-president Dan Carey i pressemeldingen.

Datterselskapets avtale

Scean Spicer fikk i går spørsmål om hvorvidt presidenten kommer til å skrote en avtale som gjør at blant andre det norske flyselskapet får lov til å fly til USA (under sitt irske datterselskap).

Avtalen journalisten refererte til, trådte i kraft i desember i fjor under Obama-administrasjonen. Spørsmålet gikk på om avtalen brøt med den såkalte Open Skies-avtalen; en avtale som åpner for selskapers inn- og utreise mellom EU-land og USA. Denne avtalen sikret Norwegian seg etter flere års kamp.

Flytillatelsen har møtt stor motstand blant enkelte amerikanske politikere og fagforeninger.

Pris og konkurranse

En av årsakene til at arbeidsplassene kan forsvinne handler om pris og konkurranse. Blant annet United Airlines har vært hardt presset på pris av blant annet rutene til SAS og Norwegian, og i desember meldte Finansavisen at flyselskapet hadde besluttet å legge ned ruten Oslo-New York, til tross for at planen var å fly daglig 5. mai til 5. september i 2017, skriver NTB.

I morgen skal Donald Trump møte ledere for luftfartsindustrien i USA.

ASA-presidenten sier videre i pressemeldingen at de håper Trump endrer avtalen som tidligere president Barack Obama signerte før jul. Scean Spicer sa i går at han ikke ønsket å kommentere hva de skulle snakke om.

- Det blir opp til dem hva de skal snakke om. Jeg vil ikke forskuttere hva presidenten vil ha å si, men - bare så det er sagt - så snakker vi om amerikanske jobber, både for dem som bygger flyene og de som betjener dem, sa Scean Spicer til pressen i går.

Presset på pris

Dette er ikke første gang en pilotorganisasjon er imot Norwegians avtale. I januar ble det kjent at flere fagforeninger saksøker Obama-administrasjonen for å ha gitt Norwegian flytillatelse.

I slutten av januar protesterte 140 amerikanske fagorganiserte piloter og kabinansatte mot det norske flyselskapet Norwegian foran Det hvite hus.

Og i går sendte pilotforeningen i United Airlines brev til USAs president der de ber ham om å umiddelbart følge opp Open Skies-avtalen med EU fra 2007. Avtalen skulle skape like konkurransevilkår for flyselskaper fra USA og Europa, skriver NTB.

De skriver blant annet at «over tid vil ødelegge vår amerikanske luftfartsindustri og alle jobbene knyttet til den», skriver Chicago Business Journal.

- Lave priser er kommet for å bli

Norwegians pressesjef Lasse Sandaker-Nielsen sier dette til Dagbladet:

- Nå bør amerikanske fagforeninger snart begynne å forholde seg til fakta og erkjenne at Norwegian, våre flere hundre ansatte i USA og lave priser over Atlanteren har kommet for å bli. Norwegian vil ha over 100 amerikanske medarbeidere i USA innen utgangen av året, og gjennom vår store bestilling av amerikanske Boeing-fly bidrar vi til sysselsetting både i Seattle og Charlotte. Så vi gjør akkurat det myndighetene ber om, nemlig skaper jobber i USA, skriver Sandaker-Nielsen i en SMS.