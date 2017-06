Slik blir sankthansværet

Sankthansværet i din landsdel: Østlandet: Sørvestlig liten kuling på kysten. Det vil regne lite men jevnt gjennom dagen. 15-16 grader er ventet.

(Dagbladet): Et lavtrykk kommer i disse dager sigende fra Canada, over Atlanterhavet og passerer i dag Grønland. Fredag vil det ankomme Sør-Norge, og kan gjøre sankthansaften grå og våt for mange.

- Er det mulig at lavtrykket tar en annen sving før fredag, slik at vi får godvær?

- Jeg har sett på sannsynlighetsvarselet og det viser at det har blitt fulgt opp og har ikke vingla så veldig. Jeg tror dermed lavtrykket vil komme, og det vil komme til å gi regn, svarer Mariann Foss, meteorolog ved Meteorologisk Institutt.

Nord-Norge får det beste sankthansværet med litt sol og opphold. Vestlandet får det verste været, med både regn og vind. For Sørlandet og Østlandet blir det stort sett skyet med litt regn.

Sankthansværet i #Norge: Det ser fortsatt ut til å bli tørt i nord, og størst sjanse for regn i vest og i Midt-Norge. pic.twitter.com/KURNP4HQtS — Meteorologene (@Meteorologene) June 20, 2017

Østlandet får sørvestlig liten kuling på kysten og jevnt over med tre til fem millimeter regn.

- Det kan komme en time eller to innimellom med litt opphold, utenom det vil regnet komme jevnt, sier Foss.

Selv om Østlandet ikke blir vær-vinner får de temperaturer opp mot 16 grader, i motsetning til vær-vinneren Nord-Norge, som får det kjølig. Temperaturene kan komme ned mot seks grader i Finnmark, mens Troms og Nordland kan vente seg 10 til 16 grader.

Vind i bålet

Sørvestlig bris vil kanskje komme til å prege bålbrenningen langs hele Norgeskysten. Både Telemark, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vil merke den friske brisen som er på vei.

- Vil vinden skape trøbbel for de som skal brenne bål?

Tips til trygg bålbrenning: Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.



Sikkerhverdag.no

- Skal man bygge høyt bål, så skal det kanskje ikke så mye vind til for at det blir litt trøblete. Men jeg tenker at Norges kyst er så langstrakt at det kan være lokale forskjeller. Ytterst kan det blåse frisk bris, og så kan det kanskje være mer i le i en annen bukt, sier hun.

Meteorologen oppfordrer dermed til å sjekke detaljer på været for ditt område tidligere på dagen fredag, for å være sikker på at du finner en bukt hvor du kan få tent bål i le for vinden.

Brannfare

I Nord-Norge er det ventet tørt vær, med mulighet for sol på fredag.

- Hvordan blir da brannfaren?

- Det har vært nedbør der en stund, med regn ut dagen i dag og kjølig vær. Det vil ikke rekke å tørke opp til fredag, svarer meteorolog Foss.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

