Slik blir været de neste ti dagene: - Ikke den beste starten på fellesferien

(Dagbladet): Juli er en måned kjent for sol og sommer. StormGeos nyeste prognoser for de neste ti dagene er ikke som mange håper på.

- Det er ikke den beste starten på fellesferien, innrømmer Henriette Skaret, meteorolog hos StormGeo.

Fredag

Lavtrykksaktivitet styrer stort sett været i de sørligste delene av landet denne helgen. Helgens lavtrykk ligger øst for Grønland og beveger seg sakte østover mot Island og Sør-Norge.

- Denne helgen blir det vått i Sør-Norge. Det er ganske kjølig i hele landet, og det ser heller ikke ut til at det blir så mye varmere, sier Skaret.

Fredag blir det regnbyger tidligere på dagen i Sør-Finnmark, Troms og Nord-Nordland, før lavtrykket flytter seg nordover og gir lettere vær fra ettermiddagen.

En høytrykksrygg over Midt-Norge og Sør-Nordland gir mye pent vær der fredag. Østafjells får stort sett oppholdsvær, med mulighet for ettermiddagsbyger.

Lørdag

På lørdag meldes det om tordenbyger på ettermiddagen Østafjells.

- Sørlandet kan se ut til å slippe billigst unna regnet i Sør-Norge, og det kan bli litt sol utover kvelden. Nord-Norge kan derimot se ut til å holde seg tørre hele lørdagen, og få pent vær.

En nedbørsfront inn over Sør-Norge lørdag vil gir en del nedbør på Vestlandet, opp til 20-40 mm sør i Hordaland. Men midt på dagen vil fronten flytte seg nordøstover mot Østlandet og Trøndelag.

Det kan bli bortimot 20-40mm regn både i Midt-Norge og på Østlandet.

- Dette er nok en fin periode å dra på ferie i, eventuelt å dra til Nord-Norge som slipper unna med det meste nå i helgen. Det har vært veldig varmt der, men nå er det nok snakk om 10-15 grader i helgen, forteller Skaret.

Søndag

For Sørlandet og Østlandet ble det vått lørdag, men det skal bli bedre på søndagen.

- Man kan regne med litt sol her på søndag, sier Skaret.

Rester av lørdagens front vil fortsatt ligge igjen og gi regn over Midt-Norge og nord på Østlandet. En ny nedbørsfront i bakkant av lørdagens front vil sannsynligvis komme inn over Vestlandet søndag ettermiddag. Den ser ut til å prege resten av søndagsværet med regn på Vestlandet, aller mest sør for Stad.

Det blir regnbyger i Nordland. Men Sørlandet, sør på Østlandet, Troms og Finnmark kan slippe unna.

10-16. juli

Meteorologenes prognoser for neste uke er mer usikre. Foreløpig er det ingen tydelige tegn til noe kraftig høytrykksoppbygning enda.

- Det er usikkert ut over neste uke, men ser ut som det generelt kan bli litt lavtrykk da også. Sommerværet er ganske diffust, og det er vanskelig hva som skjer utover neste uke, sier Skaret.

Ifølge StormGeo er det ikke spesielt stor sjanse å få temperaturer høyt på 20-tallet de neste ti dagene. Men dette er altså langtidsprognoser, så de kan endre seg før man kommer så langt.

- Det virker ganske sikkert at det ikke skal bli veldig mye varmere og at det kan komme noen svake lavtrykk. Akkurat hvor de kommer og hvilke områder de påvirker er vanskelig å si, forteller Skaret.

Flere muligheter

Det er flere muligheter for neste ukes vær. Per i dag så ser det ut til at vi kan gå inn i en periode hvor vi får en ny høytrykksrygg inn fra vest, slik at det blir mindre nedbør og tross alt en del sol. Ellers kan et svakt lavtrykk over Skandinavia gi bygevær, og dermed lokale forskjeller i hvor og hvor mye nedbør det kommer.

Den aller siste prognosen gir en tredje mulighet: Et ganske kraftig lavtrykk kommer inn over sørlige Storbritannia tirsdag, og sender en front mot Sør-Norge midt i uken.

I siste halvdel av uken er bildet hovedsakelig lavtrykksdominert fremdeles, mest sannsynlig med lavtrykk inn fra vest.

Grunnen til at det er vanskelig å forutse er at det kommer an på hvilke baner lavtrykkene tar.

- Disse lavtrykkene er ikke så sterke. De har ikke så mye energi at man vet nøyaktig hvor de skal gå. Disse sommerlavtrykkene er ganske diffuse, forteller meteorologen.

- Pleier ikke juli være preget av mer sol og sommer enn dette?

- Ja, det kan du trygt si – juli har som regel mer sol og sommer enn dette. Det er dessverre ingenting som viser at det skal bli noe særlig varmere, sier Skaret.

- Ikke det beste festivalværet

I løpet av de neste ti dagene går både Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen av stabelen.

- Det blir ikke det beste festivalværet. I Stavern på torsdag skal det være opphold og lite skyer, rundt 17 grader. Fredag vil det bli mer overskyet, og det kan bli noen regnbyger. På lørdag kan det bli vått, sier Skaret.

For helgen etter er det vanskeligere å forutsi festivalværet.

- Den nyeste prognosen Slottsfjellhelgen i uke 28 viser at det kan være ganske vått akkurat da. Men den forrige sier det motsatte. Det endrer seg fra prognose til prognose så langt fram i tid, det er vanskelig å si, forteller Skaret.