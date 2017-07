Slik blir været: Tåke, torden og regn

(Dagbladet): I nord blir det tåke langs kysten, men i indre strøk er Nord-Norge absolutt værvinneren de neste dagene, sier Aslaug Skålevik Valved, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Tordenfare

- Et svakt lavtrykk som ligger omkring Shetland beveger seg sakte fra vest. Det har gitt nokså ustabilt vær i Sør-Norge det siste døgnet, sier hun.

Typisk norsk sommervær i #SørNorge i dag. Varmt og fint, etterfulgt av ettermiddagsbyger og tordenfare. Plasseringen av bygene er usikker ⛈ pic.twitter.com/wxnlMzsvKl — Meteorologene (@Meteorologene) July 25, 2017

Lavtrykket har gitt rolige vindforhold, men også ustabil varm luft. Det er varmt om dagen, noe som gjerne fører til ettermiddagsbyger med tordenfare, noe som er typisk for sommeren. Varm luft og ustabilitet i luften er et typisk sommerfenomen.

- Det vil mange steder være fint vær første del av både dagen i dag og dagen i morgen, mens det så kan komme ettermiddagsbyger og tordenfare. Det vil variere hvor det er tordenfare, forteller Valved.

Varmt og fint, etterfulgt av ettermiddagsbyger og tordenfare dominerer dermed værbildet i Sør-Norge, hele veien opp til Trøndelag.

- Været blir nokså greit tidlig på dagen, så vil regnet komme. Det er typisk med mest byger i indre strøk, sier Valved.

Selv om vi kan forvente litt regn, så er ikke temperaturene i Sør-Norge noe å klage på, som vil ligge på 20–25 grader.

Advarer om tåke

De neste par dagene er Nord-Norges indre strøk værvinneren. Men til helgen blir det dårligere vær i Nord-Norge også.

- De holder på finværet litt lenger, men skyene vil ha sitt inntog lørdag, og det vil bli nedbør søndag, sier Valved.

Meteorologen advarer om tåkefare seint på kvelden, natta og i morgentimene i Nord-Norges ytre strøk, som ikke er like heldig med varmegradene.

- Det kan bli opp mot 20 grader i innlandet, men det kan gå helt ned til 8 grader mot kysten hvor det er tåkefare.

Uforutsigbare byger

Fra torsdag vil et lavtrykk som ligger sør for Island komme inn mot Sør-Norge. Helgen kan by på litt mer intense byger.

- Folk ser på Yr at det skal bli opphold, men så kommer ettermiddagen og så kan det komme en kraftig regnbyge. Disse bygene er utrolig uforutsigbare, de kan for eksempel treffe i Bergen selv om de egentlig var meldt i Voss, sier Valved.

Hun oppfordrer folk til å ikke kun følge med på sitt eget område på Yr, men også å sjekke i nærområdet.

På torsdag kan det bli litt spredt regn på Østlandet og Vestlandet, og helgens vær vil by på perioder med regn, perioder med opphold og muligens litt sol.

Spesielt tilfelle

I ekstremværet natt til mandag ble deler av den idylliske bygda ved Innvikfjorden i Stryn kommune tatt av vannmassene. Både hus, veier og bruer gikk med da to elver som renner gjennom byen, gikk over sine bredder. Flere andre steder i Sør-Norge opplevde også flom.

Meteorolog Valved forsikrer om at dette var et spesielt tilfelle, og at regnbygene som er meldt framover ikke burde skape slikt kaos.

- Dette var en kald kjerne som passerte, det er snakk om en litt annen værsituasjon. Det er ikke ventet så intenst regn. Regnbygene som danner seg nå er vanskelige å plassere, men det vil ikke bli samme situasjonen om de treffer bygda.