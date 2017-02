Slik blir vinterferieværet

(Dagbladet): Hadde du ønsker om å gå på ski med sol i øynene neste uke, ser det dessverre dårlig ut.

Blir været slik som det ser ut til nå, blir neste uke preget av regn, vind og generelt skiftende værforhold.

Og dette gjelder uansett om du bor i Oslo, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Voss og Odda i Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, som er stedene som har vinterferie neste uke.

Vil du ha mer detaljerte prognoser? Klikk her.

Varierende vær

- Hovedinntrykket er at været vil variere. Det vil i perioder både være lettere vær, og det vil i perioder være svært skiftende - med nedbør og vind, sier Espen Biseth Granan, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt.

Ifølge meteorologen skal et lavtrykk passere Sør-Norge, og det beste været vil komme på mandag og tirsdag.

- Østlandet vil i lengre perioder ha bedre vær enn Vestlandet. Sistnevnte og Trøndelag vil få det dårligste været de første dagene, sier Biseth Granan.

Et nytt lavtrykk vil komme natt til onsdag, og det vil dominere hele Sør-Norge resten av uka.

Kan endre seg

- Vestlandet og fjellstrøkene er mest utsatt for dårlig vær. Østafjells ser det bedre ut, men også der vil det komme nedbør etter onsdag. Lavtrykket vil også påvirke Møre- og Romsdal i stor grad, sier Espen Biseth Granan, og legger til:

- Men vi må ta høyde for at det kan endre seg, og at lavtrykket kan endre bane, sier han.

I uke 9 har Buskerud, Hordaland (utenom Voss og Odda), Nordland, Oppland, Rogaland og Troms vinterferie.

Pass på!

Er du en friskus som liker å stå på ski i fjellheimen, må du passe på neste uke. Det er nemlig områder med høy snøskredfare.

- Det kommer et vær mot Vest-Norge og Midt-Norge som gir skredfare i Trollheimen, Romsdalen og Sunnmøre, sier Espen Nordahl, vaktleder i snøskredvarslinga.

Derfor vil skredfaren ligger på 3, som betyr «betydelig».

Han forteller at utfordringen er at det har vært stabilt kaldt lenge, noe som gjør at det har dannet seg et lag på snøoverflaten. Når det da kommer et lag som legger seg oppå, så er det et snølag som kan løses ut og skape skred.

- Vi anbefaler derfor at man holder seg unna skredterreng, det vil si der hellinga er over 30 grader, sier Nordahl.