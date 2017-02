(Dagbladet): Planlegger du uteaktiviteter i vinterferien, kan du gjøre lurt i å vente til siste del.

Fra mandag til onsdag er det nemlig ventet regn, sludd, snø og vind i de fleste fylkene som har vinterferie, og Vestlandet får det aller verst.

- Frem til torsdag blir det mye dårligere vær på Vestlandet enn Østlandet, sier meteorolog Unni Thomsen.

Ønsker du mer detaljerte prognoser for ditt område? Klikk her.

Av vestlandsfylkene er det Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som har ferie denne uka. Der er det meldt vestavind og mye nedbør.

Onsdagen blir verst for alle, da det kommer et lavtrykk inn over Sør-Norge, som vil føre til sludd de fleste stedene som har ferie.

Oslo, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Voss og Odda i Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, er stedene som har vinterferie denne uka.

Dårlig start, men blir bedre

Når det verste været har gjort seg ferdig onsdag, kan vi endelig vente oss oppholdsvær fra torsdag og ut helga.

- Håpet er at det kommer litt snø med nedbøren som kommer på onsdag, for etter det vil det blir kaldere i lufta. Det kommer kanskje ikke nok til at man kan stå på ski, men håpet er at det i hvert fall legger seg og ser hvitt ut over helga, sier Thomsen.

Temperaturene er noe mildere første del av uka, mens fra torsdag av blir det kjøligere. På det kaldeste vil temperaturene på Vestlandet ligge på rundt null og minus én grad, mens det på Østlandet er ventet ned i ti minusgrader på det kaldeste.

Onsdag blir verste dagen over fjellet

De med vinterferie som trolig kan få tatt seg en skitur er de som befinner seg i Trøndelag. Der får de også en ferieuke som begynner med opphold og litt nedbør, men etter hvert utvikler det seg til å bli en snøfylt helg.

- Fra torsdag og utover vil det komme en del snøbyger. Det er et håp om bedring på lørdag, men det ser ut som at det stort sett blir snøbyger, sier hun.

Det vil være snø på samtlige fjelloverganger denne uka, men slik det ser ut nå, blir det trolig ikke stenging av veiene.

- I dag og i morgen blir det nok litt snø. Det kommer mer vind og nedbør på onsdag, og så blir det fint vær fra torsdag av. Onsdag blir kanskje den dårligste dagen å kjøre over fjellet, sier meteorologen.

På Statens vegvesen sin nettside kan du sjekke forholdene før du reiser over fjellet.

Sterk kuling og storm

Nytt #polartlavtrykk utvikler seg mellom Bjørnøya og Nord-Norge. Treffer mellom Hammerfest og Tromsø mandag ettermiddag #Troms #VestFinnmark pic.twitter.com/92g1OdL7VM — Meteorologene (@Meteorologene) February 20, 2017

I nord er det i dag dårligst vær. I neste uke er det vinterferie i Nordland og Troms, og vi får håpe været blir bedre enn det er meldt i dag.

Meteorologene skriver nemlig på Twitter at et nytt polarlavtrykk utvikler seg mellom Bjørnøya og Nord-Norge. Det vil treffe mellom Hammerfest og Tromsø mandag ettermiddag.

- Dette skjer når det kommer ordentlig kaldt luft over havet. Et slikt lavtrykk utvikler seg fort og går fort over. Det kommer til å gi sterk kuling eller liten storm, snø og snøfokk, som fører til dårlig sikt når man kjører, forklarer Thomsen.

Nord i landet vil det altså være ganske dårlig vær utover dagen i dag, men meteorologen sier det vil gå snart over.

Ikke planlegg ferietur til Preikestolen

Ifølge NTB advarer Stiftelsen Preikestolen kraftig turister mot å legge turen til den kjente attraksjonen denne uka.

Stien opp skal være full av is og farlig glatt. Stiftelsen pleier å organisere gruppeturer til platået på vanskelige dager. Nå er også dette tilbudet avlyst på grunn av den isete veien opp, skriver Stavanger Aftenblad, ifølge NTB.

- Våre folk på parkeringsplassen vil opptre veldig bestemt når vi fra nå av advarer sterkt mot å gå opp dit, sier Audun Rake i stiftelsen til nyhetsbyrået.

I Rogaland er det ikke vinterferie på skolene før neste uke, men en rekke andre fylker har vinterferie denne uka.