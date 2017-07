Slik endte prestisjeløftet om ny helsereform i pinlig mageplask

NEW YORK (Dagblade): I sju år har Republikanerne langet ut mot Obamas helsereform, Affordable Care Act (ACA), bedre kjent som Obamacare. Men når de nå endelig sitter med både presidenten og flertall i Kongressen, klarer de ikke å bli enige med seg selv.

Tirsdag endte det hele i et stort og pinlig mageplask for USAs president, Donald Trump.

Vil ikke skade folk

Siste vending i det kaotiske, politiske dramaet er at Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell ville holde en avstemning neste uke for å fjerne Obamacare. Deretter var planen at de skal finne en erstatning seinere. Men allerede tirsdag ble det klart at han trolig ikke har nok stemmer. Flere republikanske senatorer sier at de ikke vil stemme for forslaget. I Senatet har Republikanerne 52 stemmer, mens Demokratene har 48.

– Jeg kom ikke til Washington for å skade folk, sa den republikanske senatoren Shelley Moore Capito fra West Wirginia, som sier hun nekter å stemme for McConnells siste forslag.

Senatorene Susan Collins, Lisa Murkowski og Rob Portman sier også at de ikke vil stemme for McConnells forslag, ifølge New York Times.

For president Donald Trump er situasjonen et massivt nederlag. I valgkampen gikk han til frontalangrep på Obamacare og forsikret at noe av det aller første han ville gjøre, var å fjerne helsereformen Obama innførte i 2010. Han lovet også at han ville føre en ny helsepolitikk som både skulle kutte de offentlige utgiftene og ta vare på de svakeste. Det har han foreløpig ikke klart.

Skylder på Demokratene

Men han tar likevel ikke på seg ansvaret nederlaget og legger heller skylda på Demokratene, som ikke har flertall til å gjøre noe som helst i Kongressen.

Obamacare Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014.

Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap.

22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver.

Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige.

Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.

Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke.

Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012.

Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen.

Etter å ha mislyktes med å innføre en ny helsereform, vil Senatet stemme over avskaffelsen av Obamacare tidlig i uke 30.

- I den situasjonen vi er i nå, bør vi la Obamacare mislykkes. Jeg vil ikke ha eierskap til helsereformen. Og jeg kan fortelle dere at Republikanerne ikke vil ha eierskap til den. Så vi lar reformen mislykkes, og da vil Demokratene komme til oss og spørre «hvordan fikser vi dette»? sier Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus etter at nederlaget var et faktum.

For Obama var Obamacare en av hans mest prestisjefylte reformer. Målet var å gi millioner av uforsikrete amerikanere rimelig helseforsikring. Gjennom reformen er titalls millioner flere amerikanere blitt forsikret.

Republikanerne har lovet å fjerne Obamacare og erstatte ordningen med et nytt system. Deres foreløpige erstatningsplan kan føre til at rundt 20 millioner amerikanere, hovedsakelig fattige og eldre, kan miste forsikringen, og at Medicaid-programmet for fattige amerikanere kuttes drastisk. Meningsmålinger viser ikke overraskende at Republikanernes plan er svært upopulær i befolkningen.

Splittet parti

Årsaken til uenigheten innad hos Republikanerne er en stadig større splittelse mellom konservative og mer moderate, skriver Washington Post.

De mer moderate frykter hva velgerne vil si dersom partiet fjerner en reform som har sørget for at mange flere amerikanere har fått helseforsikring. De konservative er mer opptatt av å kutte offentlige utgifter, og mener alle skal ha frihet til selv å velge helseforsikring.

- Dette har vært en veldig, veldig utfordrende erfaring for oss alle. Alle har gjort sitt beste, men i dag har vi ikke 50 senatorer som kan bli enige om hva som bør erstatte den gjeldende loven, sier McConnell på en pressekonferanse.

Situasjonen fører naturlig nok til stor usikkerhet i det amerikanske helseforsikringsmarkedet.

I januar anslo en analyse fra det upartiske Congressional Budget Office (CBO) at det å fjerne Obamacare uten å erstatte det med en ny ordning, ville føre til at 32 millioner mennesker mistet forsikringen sin innen 2026. Det vil også føre til at forsikringspremiene kan stige med 50 prosent i året etter at loven blir fjernet. CBO anslår at premiene nesten vil dobles i løpet av et tiår.

- Saboterer systemet

Demokratene håper nå at Republikanerne velger å være konstruktive.

- Det er et veiskille for våre republikanske kolleger. De kan gjøre som Donald Trump sier, og sabotere systemet av sinne og ergrelse. Eller de kan jobbe med Demokratene for å forbedre helseloven, sier leder for Demokratene i Senatet, Chuck Schumer, i en uttalelse.

Allerede i forrige uke varslet senatorene moderate Susan Collins og libertarianske Rand Paul at de ikke ville stemme for McConnells reformplan. Da også senator John McCain måtte på sykehus med en blodpropp, hadde ikke Republikanerne lenger nok stemmer, og McConnell utsatte avstemningen til McCain var tilbake. Men så varslet også senatorene Mike Lee og Jerry Moran at de ikke ville stemme for Republikanernes plan.

Dermed måtte den gravlegges, og McConnell forsøkte å få til en avstemning om bare å fjerne den eksisterene Obamacare-loven.