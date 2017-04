Slik fant «bøllen og blondinen» tonen fra første møte

(Dagbladet): Kristin Krohn Devold var eneste kvinne blant 30 forsvars- og utenriksministre i Brussel før jul 2001.

Det var hennes ilddåp som NATO-lilleputten Norges forsvarsminister i en særs alvorstynget terrorsituasjon bare noen uker etter det sjokkerende flyangrepet på Twin Towers i New York.

Eldbjørg Løwer hadde tråkket de første sporene i mannsterrenget som kvinne og forsvarsminister i et slik forum.

Men de som ikke hadde gjort hjemmeleksa, regnet fortsatt med at «denne kvinnen» måtte være den norske delegasjonens sekretær.

Som ung, blond kvinne med smittende godt humør ble ikke praten mindre av at hun og den største hauken av dem alle, George W. Bush' omstridte forsvarsminister Donald Rumsfeld (nå 84) med maktrøtter tilbake til Ronald Reagan- og Gerald Ford-perioden, fant tonen umiddelbart.

- Hvisking i korridorene

Filmparet ble de kalt noen steder ute i verden, Rumsfeld (71) og Krohn Devold (41).

- Reaksjonene på Stortinget var sterke. Enkelte ble regelrett sjokkerte da de så bildene av den norske forsvarsministeren ankomme Tyskland i det amerikanske regjeringsflyet, side om side med en av Bush-regimets mest omstridte menn.

- Det ble hvisket i korridorene, og etter hvert snakket høyt om det gode forholdet dem imellom.

Slik beskriver forfatter Kristoffer Egeberg den ukonvensjonelle norsk-amerikanske alliansen i boka «Fredsnasjonen Norge» - et omfattende verk om militære fredsbevarende og sivile operasjoner under norsk flagg de siste to tiårene, belyst fra mange vinkler.

Dagbladet-journalisten, SKUP-prisvinneren og nå ansvarlig redaktør i Faktisk.no har intervjuet hver eneste forsvarsminister og utenriksminister i perioden, fra Jørgen Kosmo og Bjørn Tore Godal til Ine Eriksen Søreide og Børge Brende.

De har kastet lys over historien.

- Ikke vel bevart

Det har også forsvarssjefene, generaler og soldater. Nå sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i boka det han ikke kunne si rett ut den gangen - «at hun ikke kunne være vel bevart».

Det gjaldt nettopp hans daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold og forholdet til en annen mann.

Det stormet fra flere kanter da Krohn Devold helt på tampen av sin statsrådskarriere utnevnte vennen Atle T. Karlsvik til kontreadmiral.

Forsvarssjef Sverre Diesen hadde tre andre navn på blokka.

«Bøllen og blondinen»

Først mer om «Bøllen og blondinen», som forfatteren benevner Rumsfeld og Krohn Devold i et kapittel i boka, og om verdien av militære bidrag i internasjonale operasjoner.

Fra norsk synsvinkel har NATO betalt tilbake med skarpere årvåkenhet i utsatte grenseområder enn Norge som liten nasjon strengt tatt kan kreve i en verden med flere krigssoner, resonnerer flere kilder.

Og forfatteren krediterer samarbeidet mellom forsvarsministerne Rumsfeld og Krohn Devold for at avtalen om forhåndslagring av amerikansk forsvarsmatriell på norsk jord ble fornyet på tidlig 2000-tall. Da var det ingen selvfølge at ikke amerikansk beredskap i nord ble overført til Irak eller Afghanistan.

Ifølge boka Rumsfeld umiddelbart begeistret for hvordan hans norske kollega stablet mannskap og materiell raskt på beina til fellesoperasjoner ute i verden. Han var mest vant til å høre at det var umulig for små nasjoner å kaste seg rundt.

- Som Per-Kristian Foss

- Rumsfeld hadde en form som man si Per-Kristian Foss kan ha. Han kan være veldig spydig når han vil sette folk på plass, samtidig med en krystallklar hjerne. Flink med ord. Klart, det blir folk livredde av forteller Krohn Devold i boka.

Og supplerer: - Det kan også hende at det at han var 71 og jeg 41 gjorde det lettere for meg å ha en uformell tone med Rumsfeld. Jeg var NATOs yngste forsvarsminister på den tiden.

Kristin Krohn Devold fikk også fram minner fra barndommen på Sunnmøre da hun ble kjent med Donald Rumsfeld.

- Ligner på bestefar

- Jeg kan si det nå som bestefaren min er død. Jeg syns Rumsfeld ligner på min bestefar. Brumlete utenpå, men egentlig ganske snill inni. Bestefaren min var en brumlebasse, som mange var litt redd. Som hos bestefar, gjennomskuet jeg Rumsfelds smil bak den røffe masken, forteller hun i boka.

Krohn Devold, nå 55 år og adm. direktør i NHO Reiseliv, har ikke uttalt seg om kontroversielle sider av statsrådkarrieren siden hun gikk av høsten 2005 etter valgnederlaget til Bondevik II-regjeringen.

Det bestemte hun seg for da av hensyn til ny karriere - først som generalsekretær i Den Norske Turistforening.

Hillary ble avvist

Nå forteller hun for første gang at hun ble invitert og personlig hentet av Donald Rumsfeld og hans sjåfør til det svært eksklusive «Alfalfa Club»-ballet i Washington D.C. Det skjedde tre måneder etter at hun var ute av politikken.

Det var der president Bill Clinton i sin tid takket nei til invitasjon fordi han ikke fikk ta med kona Hillary.

FN- og NATO-operasjoner siden 1990-tallet: land der Norge har medvirket: Libanon, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Makedonia, Sierra Leone, Kosovo, Jugoslavia, Øst-Timor, Afghanistan, Gibraltarstredet/Middelhavet, Sudan, Irak, Tsjad, Den sentralafrikanske republikk, Libya, Mali, Jordan, Kuwait, USA, Italia. Kilde: Kagge Forlag/Kristoffer Egeberg.

Krohn Devold kaller det fortsatt at det var «skitne triks» hun ble utsatt for da ryktene nådde statsministerens kontor om at hun og «hennes» kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik var mer enn hyttenaboer og gode venner.

Rykter og bullshit

Statsminister Kjell Magne Bondevik innkalte sin forsvarsminister til en samtale etter flere konkrete hendelser.

- Henvendelsene var av en slik art at jeg fant det naturlig å samtale med forsvarsministeren om det. De svarene jeg fikk, at jeg ikke så noen grunn til å omgjøre det hun hadde innstilt på, sa Bondevik i et intervju med Dagbladet etter at han hadde gått av.

I boka hevder daværende forsvarssjef Sverre Diesen at statsråden ble advart om det som seinere ble kjent som Karlsviks økonomirot.

- Det er rett og slett bullshit. Verken jeg eller politisk ledelse i departementet hadde hørt noenting om økonomirotet til Karlsvik. Ei heller noen andre, for den saks skyld, sier Kristin Krohn Devold til bokforfatter Kristoffer Egeberg.