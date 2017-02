Slik har de ansatte i Trump-leiren knyttet bånd til Russland

(Dagbladet): I natt skrev New York Times at telefonavlytting viser at personer ansatt i Trump-administrasjonen var i kontakt med russisk etterretning under valgkampen.

Avisa har snakket med både nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn og skriver at amerikansk etterretningstjeneste gjorde funnene samtidig som de fant beviser for at Russland sto bak hackingen av Demokratenes e-post-servere.

Ifølge New York Times ble minst tre personer, inkludert Paul Manafort, etterforsket av FBI.

Manafort var ansatt i Trump-administrasjonen under valgkampen, men trakk seg i slutten av august og ble erstattet av Stephen Bannon og Kellyanne Conway.

Manafort er den eneste som blir nevnt ved navn av New York Times. Han har tidligere jobbet som rådgiver for partiet til Viktor Janukovitsj, Ukrainas pro-russiske eks-president.

19. januar skrev New York Times at han var én av minst tre personer som er under etterforskning av FBI, NSA, CIA, direktør for nasjonal etterretning (DNI) og det amerikanske finansdepartementet.

Etterforskningen omhandler mulige bånd mellom russiske tjenestemenn og ansatte i Trump-administrasjonen.

Mener han fikk utbetalt over 100 millioner

Ifølge en New York Times-artikkel fra august i fjor, skal bokføringsposter offentliggjort av Ukrainas anti-korrupsjonsbyrå vise at Manafort fikk utbetalt 12,7 millioner dollar - tilsvarende rundt 106 millioner norske kroner i dagens kurs - fra Janukovitsjs parti mellom 2007 og 2012.

Paul Manafort skal imidlertid ha nektet for at han fikk pengene, skrev Bloomberg i november. Pengeoverføringen er en del av materialet amerikanske etterretningsmyndigheter nå etterforsker.

Manafort sier nå til CNN at jobben han gjorde for Janukovitsj-administrasjonen ikke burde tolkes som at han har et tett bånd til Russland.

- Jeg husker ikke at jeg noen gang har snakket med russiske tjenestemenn. I alle fall ikke i løpet av perioden det er snakk om her, sier han.

I midten av januar refererte flere amerikanske medier til en etterretningsrapport som skal være utarbeidet av tidligere MI6-agent Christoper Steele, som angivelig viser at Russland sitter på kompromitterende personlig informasjon om Trump. Også Manafort ble nevnt i rapporten.

Business Insider skriver at det blant annet ble hevdet at det var Manafort som håndterte kontakten med Russland fra Trump-administrasjonens side. I tillegg skal rapporten vise at Manafort også fikk utbetalinger fra Janukovitsj i fjor, men Manafort mener at heller ikke dette stemmer.

Amerikanke etterretningsmyndigheter har ikke kunnet konkludere med hvorvidt påstandene som framkommer av rapporten er sanne.

Deltok i feiring med Putin

Også Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver som gikk av på mandag, blir trukket fram i CNNs sak.

Flynn skal ha hatt flere telefonsamtaler med Sergej Kisljak, Russlands ambassadør til USA, i overgangsperioden før presidentinnsettelsen.

The Moscow Times har blant annet snakket med den russiske politikkanalytikeren Vladmir Frolov, som mener at Flynn var en av «hovedkommunikasjonskanalene for Trump-administrasjonen» hva gjaldt kontakt med Russland.

Avisa skriver at russiske tjenestemenn har reagert med sinne og bitterhet på nyheten om at Flynn gikk av. Videre skal politikere og statlige medier ha sett på det som en anti-russisk handling.

«Russofobi har inntatt Det hvite hus», skrev leder for utenrikskomiteen i det russiske overhuset, Konstantin Kosachev, på Facebook.

Et bilde tatt i desember 2015, blir også trukket fram av den russiske avisa. Bildet viser Michael Flynn ved siden av Russlands president Vladimir Putin, under en tiårsjubileet til det russiske statlige nyhetsbyrådet Russia Today (RT).

Nekter for kontakt

CNN skriver at amerikansk etterretning mener at noen av de ansatte i Trump-administrasjonen skal ha vært i konstant kontakt med russiske myndigheter under valgkampen.

De ansatte har imidlertid nektet for det, gang på gang.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2017

I forbindelse med rapporten utarbeidet av Christoper Steele, avkreftet presidenten selv at han noen gang hadde hatt noe med Russland å gjøre, et budskap han gjentok i starten av februar.

Også visepresident Mike Pence har sagt at administrasjonen ikke har hatt kontakt med russiske myndigheter.

Det samme gjelder pressesekretær Sean Spicer.

Under pressekonferansen i går fikk han følgende spørsmål fra ABC News' korrespondent:

- I januar sa presidenten at ingen i Trump-kampanjen hadde vært i kontakt med russerne. Nå, i dag, kan du fortsatt bestemt si at ingen i administrasjonen, ikke en gang general Flynn, hadde kontakt med Russland før valget?

- Slik jeg forstår det har general Flynn nå gitt uttrykk for at han i overgangsperioden snakket med ambassadøren, svarte Spicer.

ABC News-reporteren avbrøt så Spicer og klargjorde at han spurte om kontakten med Russland i løpet av valgkampen, ikke etter at Trump vant vaget.

- Det er ingenting som gjør at jeg kan konkludere med at noe annet har endret seg med tanke på den tidsperioden, sa Spicer.