Slik har du aldri sett dette kjente bildet før

(Dagbladet): Den unge makeupartisten Georgina Ryland har fascinert titusener av mennesker med sin særegne kunstform.

Gjennom sin Youtube-kanal publiserer hun videoer som viser hvordan hun maler overkroppen i komplekse motiver med en kombinasjon av ansiktsmaling som hovedsakelig er ment for barn, og sminke.

- Jeg henter inspirasjon fra naturen og populærkulturen, og prøver noe nytt hver gang for å utfordre meg selv, forteller hun til Dagbladet.

Magisk motiv

Ryland, som bor og jobber som makeupartist i Brisbane i Australia, har fått stor oppmerksomhet etter at hun la ut en video som viser hvordan hun maler den kjente scenen der Harry Potter ankommer Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom for aller første gang.

Motivet er hentet fra den første av totalt åtte filmer basert på J.K. Rowlings verdenskjente bøker om «gutten som overlevde».

- Når du maler en kropp puster og beveger kunsten seg i samsvar med kroppen. Maleriet får sitt eget liv og kan uttrykke mye mer enn om det kun hadde vært malt på papir, forteller Ryland.

Videoen hennes er nå sett av over 70 000 mennesker på Youtube. Det tok nesten fem timer å male Harry Potter-scenen ferdig.

Vil leve av kroppskunst

Ryland begynte å eksperimentere med kroppskunst for fem år siden. I starten gikk det mest i sommerfugler, dinosaurer og blomster malt i ansiktet, før hun utforsket mulighetene resten av kroppen hadde å by på.

I dag arbeider hun i en butikk som selger kosmetiske produkter og jobber frilans som makeupartist.

- Jeg skulle ønske jeg kunne leve av kroppskunst, men foreløpig er det en veldig smal nisje, sier hun.

Det er ikke sjelden hun får spørsmål om hvorfor hun maler på akkurat kroppen og ikke på lerret, slik majoriteten av malere gjør.

- De fleste er likevel veldig positive, og maleriene ser fantastiske ut på mennesker fordi de er i konstant forandring, forteller hun til Dagbladet.