Slik kapret Sylvi stortingsplassen foran Frank Sve

(Dagbladet): Bergens Tidende-kommentator Mathias Fischer er ute med en uautorisert biografi om Frp-toppen Sylvi Listhaug.

Boka «Kors på halsen - sannheten om Sylvi Listhaug», gjennomgår hennes politiske karriere og gir blant annet et innblikk i hva som skal ha skjedd bak lukkede dører da Frank Sve ble vraket og Sylvi Listhaug ble satt på førsteplass på stortingslista til Møre og Romsdal Frp i oktober i fjor.

Kampen sto mellom lokalpolitikeren Frank Sve, som var ønsket av grasrota i fylket, og partiets kronprinsesse, Sylvi Listhaug.

Takket ja til 2.plass

Listhaug skal ha vært åpen for å stille på liste for flere fylker, og sjansen skal ha bydd seg i hjemfylket etter en prat med lederen for nominasjonskomiteen. Etter noe betenkningstid takket hun ja til å stå på andre plass, bak Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Frp. På tredjeplass skulle landbruksminister Jon Georg Dale stå.

Mange skal ha trodd at Listhaug ikke ville nå opp, fordi toppkandidatene, Harald Tom Nesvik og Oskar Grimstad hadde takket ja til gjenvalg. Men disse kom til at de ville trekke seg, etter mange år i politikken. Veien var åpen for Listhaug – skrev Sunnmørsposten.

Lokallagene ønsket Sve

Men så enkelt ble det ikke. Nominasjonskomiteens leder skal ha ringt Listhaug og sagt at han ville sende ut en ny liste, der Listhaug og Dale sto på andre- og tredjeplass, og førsteplassen sto tom. Lokallagene skulle så komme med innspill på hvem de ønsket å sette øverst. Lokallagene ønsket Frank Sve, mangeårig fylkesleder og ordfører i Stranda, og han var klar. Sve skal ha gitt beskjed om at han ønsket førsteplass eller ingenting. Komiteen skal ha tenkt at det burde gå greit, siden de andre to hadde takket ja til andre- og tredjeplass, og dermed satte de Sve på topp.

Ifølge forfatteren skal det ha vært ydmykende for Listhaug at en fylkespolitiker rykket forbi, og internt i partiet skal reaksjonene ha vært sterke.

«Folk oppfattet det som hensynsløst og egoistisk av Frank Sve, og som amatørmessig av nominasjonskomiteen», skriver Fischer.

Listhaug og Dale skal da ha bestemt seg for å sette hardt mot hardt. De dro på kampanje-turné til fylket for å ta opp kampen. Listhaug skulle ha førsteplassen. Blant partiets politikere i Oslo var det høylytt murring og frustrasjon, ifølge boka. «Noen måtte irettesette Frank Sve, ble det sagt. Han måtte settes på plass. For Frp-erne i hovedstaden var det åpenbart at statsråden skulle stå øverst, og ethvert forsøk på å bekjempe det var illojalt mot partiet», skriver forfatteren.

- Denne gangen trekker jeg meg ikke, sa han til VG.

- Tre mot én

I slutten av oktober var partiledelsen samlet til landsstyremøte i Oslo. Om ettermiddagen satte Harald Tom Nesvik, Frank Sve, Jon Georg Dale og Sylvi Listhaug seg ned for å løse floken. Ifølge boka var målet til Nesvik, Frps erfarne forhandler, å overbevise Frank Sve om at han måtte trekke seg. «Selv om han var den eneste uten egeninteresse, skal han ha stått på de to statsrådenes side. Alle skjønte at partiledelsen ville at Sve skulle trekke seg. Det var tre mot én i rommet», skriver Fischer. Til slutt trakk Sve seg. Til NRK sa han at han ikke følte seg presset, men tok avgjørelsen av hensyn til partiet.

Nesvik skal ha gitt beskjed til Sve om at han hadde gjort seg kraftig upopulær i partiet, og at det ikke ville bli fire gode år på Stortinget dersom han rykket inn på bekostning av Sylvi Listhaug. Ingen statsrådspost lå og ventet på ham. Det skal også ha blitt opplyst at stortingslønn ville innebære en betydelig nedgang i inntekten til Sve, skriver forfatteren.

«Det eneste jeg vet om Frank Sve, er at du ikke kan true Frank til noen ting», sier en ordknapp Nesvik i boka.

En kilde som kjenner prosessen sier til Dagbladet at Sve også ble «skremt» med at de to statsrådene kunne miste ministerpostene sine dersom de ikke ble nominert på de øverste plassene.

- Den konsekvensen kunne ikke Sve leve med, selv om han visste at det mildt sagt var oppspinn, sier vedkommende til Dagbladet.

- Vrøvl

Harald Tom Nesvik sier til Dagbladet at påstandene om at Frank Sve skal ha blitt presset, er «reinspikka vrøvl».

- Dette er helt ukjent for meg. Det var veldig hyggelig stemning på det møtet, og disse personene løste selv opp i floken, sier Nesvik.

Dagbladet har ikke lykkes i å få Frank Sve i tale i dag. Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen, sier at Listhaug ikke har noen kommentarer til boka, som hun selv ikke har ønsket å medvirke i. Forfatter Mathias Fischer er andre vara til Stortinget for Hordaland Venstre, noe som fikk Listhaugs rådgiver til å sendte et bekymringsbrev til Gyldendal forlag i vinter.