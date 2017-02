Slik så Spragle (2) ut da hun kom hjem med etsende væske i pelsen

(Dagbladet): Da katten Spragle kom inn døra til familien Helset i Hellesylt på Sunnmøre i november i fjor, var kroppen hennes dekket med etsende væske.

I går skjedde det igjen med familiens andre katt Miss. Hun kom også hjem med etsende væske utover kroppen - men i en mye værre tilstand.

Salmiakk-lukt

- Både Spragle og Miss bruker å være ute om natta, også kommer de inn igjen på morgenen for å få mat. Fredag morgen kom Miss inn i huset seinere enn hun pleier. Og da hun kom inn var pelsen hennes våt og luktet veldig sterkt. Det lukta sterk salmiakk av henne, sier katteeier Eivind Louis Helset til Dagbladet.

Det var Hellesylt.info og NRK Møre og Romsdal som først omtalte saken.

Helset forteller at Miss var så full av etsende væske at pelsen smuldret opp bare hun rørte veggen. Hennes tilstand gjorde at hun måtte avlives, i samråd med den lokale dyreklinikken.

Bilder av Miss før hun ble avlivet viser at hele ryggen og nakken er uten pels, og at hun har vært borti væske siden resten av pelsen er våt.

Sendt til Mattilsynet

Eivind Louis Helset forteller at Mattilsynet har tatt med Miss til Veterinærnærhøgskolen i Oslo for å blant annet finne ut av hva slags væske hun kan ha fått meg selv.

Foreløpig vet de ingenting om hva som har skjedd, og ifølge katteeieren er Miss den fjerde katta i Reset i Hellesylt som har kommet hjem med etsende væske på kroppen siden november i fjor.

Da Spragle kom hjem med væske på kroppen i fjor, måtte samboeren til Eivind Helset ta henne med rett på baderommet for å vaske katta.

- Det var tydelig at hun hadde blitt utsatt for noe - noe brennende når man ser på ansiktet hennes, sier Helset.

Har det fint i dag

Eivind Helset forteller at Spragle har det fint i dag, selv hun trolig ser litt mindre på det ene øyet.

- Hun har det fint, og ser ut til hun har det like fint som hun alltid har hatt det. Det ene øyet hennes har vært mer sammenklistra tidligere, så det går bedre, men jeg merker på henne i dag at hun skjønner at søsteren Miss er borte. Hun følger etter oss hele tiden, sier Eivind Helset.

Helset forteller at han ikke ønsker å spekulere i om det er noens om har utsatt kattene hans for dyreplageri, eller om det er noe kattene selv har vært borti.

- Jeg håper folk i nabolaget ikke har væske stående utendørs som kattene kan ha vært borti. Det er sjanser for at noen kan ha utsatt kattene for noe, men det ønsker jeg ikke å spekulere i siden vi bor i et lite nabolag, forteller Helset, og legger til at han ikke har vært i kontakt med politiet i forbindelse med saken - foreløpig bare Mattilsynet.