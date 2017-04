Slik svarer Putin på Trumps Syria-angrep

(Dagbladet): USA skjøt natt til fredag 59 Tomahawk kryssermissiler mot flybasen Shayrat i Syria. Missilene slo ned klokka 3.45 om natta.

Det syriske militæret melder fredag morgen, ifølge nyhetsbyrået AP, at seks personer er bekreftet drept ved basen.

Russiske myndigheter, ved Putins talsmann Dmitry Peskov, uttaler at de fordømmer USAs angrep mot Syria, ifølge BBC.

De mener angrepet utgjør en betydelig skade på båndene mellom USA og Russland og forårsaker problemer med tanke på å skape en internasjonal koalisjon for å overvinne IS.

De beskriver kryssermissilangrepet som en aggresjon mot et selvstendig land og utgjør et brudd på folkeretten, ifølge russiske TASS.

Russiske myndigheter mener også at Assad-regimet, som de lenge har støttet, ikke har kjemiske våpen og at USAs angrep var grunnlagt på falske forutsetninger.

Peskov sier at Putin mener angrepet er et forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra tap av sivile menneskeliv i Irak.

Vil kalle inn FN

Lederen for forsvarskomiteen i det russiske Føderasjonsrådet, Viktor Ozerov, sier at Russland vil innkalle til hastemøte i FN, ifølge Reuters.

- Angrepet kan ses som en aggressiv handling fra USA mot et FN-land, sier Ozerov, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.

CNN, som siterer forsvarskilder, skriver at det var russisk tilstedeværelse på flybasen som ble truffet av angrepet, men at rollen til disse var ukjent. Reuters skriver at USA informerte Russland om angrepet i forkant og at det ikke var russere tilstede på området av basen som kryssermissilene traff.

Angrepet er USAs første direkte militærhandling rettet mot regjeringsstyrkene og president Bashar al-Assad i løpet av den seks år lange borgerkrigen. Det anses også som en eskalering av USAs rolle i konflikten, og kan bli ansett som en krigshandling av Syria, skriver CNN.

Flere vestlige land har kommet med offisielle uttalelser hvor de støtter USAs angrep.

Israels statsminister sier at han støtter USAs angrep fullt ut, ifølge BBC.

- Både ved ord og ved handling har president Trump sendt en klar melding i dag om at bruken og spredningen av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert. Israel støtter president Trumps avgjørelse.

Israel støtter president Trumps avgjørelse og håper at beskjeden om besluttsomhet rettet mot Assad-regimets forferdelige handlinger ikke bare vil appellere til Damaskus, men også til Theran, Pyongyang og til andre steder.

Angrep i natt

Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile. Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat. Minst 86 mennesker ble drept i angrepet i Idlib-provinsen tirsdag.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at fem syriske soldater ble drept i det amerikanske angrepet i natt. Selve basen skal ligge i grus. Blant de drepte er en general i det syriske flyvåpenet, ifølge SOHR.

Vestlige land, Tyrkia og Israel har lagt skylden på Assad-regimet for gassangrepet, mens regimet avviser at det står bak.

- Startskudd

Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, sier angrepet kan sees på som et første startskudd i et større engasjement politisk og militært i Syria.

- USA vil presse russerne. De kan ha mer tyngde ved forhandlinger hvis de vil kaste Assad, sier han til Dagbladet.

Melby er spent på hvordan russerne ser på dette. De har allerede bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd. Amerikanerne advarte russerne om nattas angrep før det skjedde. De har også uttalt at de forsøkte å unngå å treffe de russiske soldatene som var på flybasen.