Slik svarer Russlands ambassade i Storbritannia på Obamas hacking-sanksjoner: «Lame duck»

(Dagbladet): Torsdag kveld norsk tid annonserte USAs president Barack Obama og amerikanske myndigheter en rekke sanksjoner mot Russland.

Obama skrev under på en såkalt presidentordre som fører opp to russiske etterretningsbyråer - GRU og FSB - og fire russiske etterretningssjefer på USAs sanksjonsliste. Samtidig fikk 35 russiske diplomater beskjed om å forlate USA innen 72 timer.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016

Og før Vladimir Putin, Russlands president, hadde fått tid til å svare, kom den russiske ambassaden i Storbritannia med et heller syrlig svar til USAs avtroppende president.

«Lame duck»

På Twitter la den russiske ambassaden ut følgende beskjed, i en melding blant andre Sky News omtaler:

«President Obama utviser 35 russiske diplomater i et deja vu fra Den kalde krigen. Alle, inkludert det amerikanske folk, vil bli glade for å se det siste av denne haltende regjeringa».

Sammen med den kontante beskjeden fra ambassaden hadde de også lagt ved et bilde. Av en and.

Det gir mening når du oversetter and til engelsk og får «duck». For over bildet av anden sto teksten «lame», og var en tydelig henvisning til det engelske uttrykket «lame duck».

Uttrykket brukes om politikere som har mindre makt mens de går mot slutten av sin valgte periode og hvis etterfølger allerede har blitt valgt.

Varsler represalier

Det var ikke helt samme typ svar russiske myndighetene i Kreml kom med seinere på kvelden.

Vladimir Putins talsperson, Dmitry Peskov, sier at Putin beklager USAs nye sanksjoner, ifølge nyhetsbyrået Associated Press. Peskov varslet deretter represalier mot USA, ifølge The Washington Post.

Tidligere har Russland blånektet for å ha stått bak hacking mot USA som angivelig skal ha medvirket til Trump-seier i det amerikanske valget. Putin selv gjentok nekten i forrige uke, under sin årlige pressekonferanse med journalister fra hele verden.

Det demokratiske partiet er dårlige tapere, var konklusjonen til Putin da han fikk spørsmål om de angivelige russiske hackerangrepene.

- Tapere ser alltid etter en anledning til å skylde på andre, sa Putin, og kom med et forslag til Hillary Clintons parti:

- De taper på hver eneste front. De må lære seg å tape med verdighet.

Stenger anlegg

I tillegg til å utvise 35 diplomater, varslet USA også at de vil stenge to russisk-eide anlegg i USA, ett i New York og ett i Maryland.

Diplomatene USA nå har bestemt seg for å utvise, har hatt «en oppførsel som ikke stemmer overens med deres diplomatiske status». Den offisielle begrunnelsen for utvisningene var «trakassering av amerikanske diplomater i Moskva», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

- Jeg har beordret en rekke represalier som respons på russiske myndigheters aggressive trakassering av amerikanske diplomater og hackerangrep rettet mot den amerikanske valgkampen, sa Obama torsdag, da han forklarte USAs valg.

- Alle amerikanere burde bekymre seg over Russlands handlinger. Dette er et svar på Russlands innsats for å skade amerikanske interesser, sa Obama torsdag.

Obama varslet deretter at flere represalier vil iverksettes framover. Noen av dem vil ikke bli offentliggjort.