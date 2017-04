Slik var terroristens dødsferd ned en av Sveriges travleste gågater

STOCKHOLM (Dagbladet): Alarmen gikk klokka 14.53 fredag ettermiddag. Bare øyeblikk tidligere hadde mennesker sprunget for livet i den travle Drottninggata i sentrale Stockholm. Bak dem kom en lastebil i full fart.

Noen løp forgjeves. I alt fire personer ble drept og rundt 15 personer ble skadet i det svenske myndigheter karakteriserer som et terrorangrep.

Enda en gang hadde et vogntog blitt forvandlet til et våpen og blitt brukt mot befolkningen i Europa. I fjor hendte det i Nice og Berlin. I går kom terroren på ubarmhjertig og nådeløst vis til Stockholm.

Dødsferden til terroristen, trolig en 39 år gammel mann fra Usbekistan, begynte med en kapring.

Kapret ved restaurant

Utenfor tapas-restauranten Caliente i krysset Adolf Fredriks kyrkogata ble lastebilen tilhørende bryggeriet Spendrups kapret. Lastebilsjåføren forsøkte å stanse den maskerte mannen som kapret vogntoget, men forsøket var forgjeves, ifølge firmaet.

Stefan Ekerhov bor like overfor kapringsstedet. I dag gikk han og avga sin forklaring til politiet.

Da han i går kom ut i gata minutter etter at lastebilen hadde dundret gjennom Drottninggatan, lå det en livløs kvinne i gata.

- Det var helt kaos i gata, hvor det lå 3-4 mennesker. Kvinnen, som må ha vært det først offeret, ble det forsøkt å gi livreddende hjelp til, sier Ekerhov til Dagbladet.

Vasket blod

Da den maskerte mannen fikk vrengt lastebilen inn på Drottninggatan, begynte han å akselerere. Drottninggatan er en gågate helt i Stockholm sentrum hvor det ligger en rekke restauranter, butikker og bedrifter. Den er svært folksom.

Lastebilen bruker noen kvartaler på å nå toppfarten. Øyevitner forteller til Aftonbladet at vogntoget ved krysset Kungsgatan og Drottninggatan treffer flere mennesker. Det er om lag 250 meter fra krysset hvor lastebilen ble kapret.

Én kvinne blir imidlertid truffet utenfor en butikk bare drøyt 70 meter unna. I dag vasket Sven Eric Franson blod fra en trappeoppgang ved siden av butikken. Der er det også lagt ned blomster til minne om ofrene.

- Det er helt forferdelig. Det er helt utrolig at noe sånt kan skje her. Det hører ikke akkurat til hverdagen å måtte vaske bort blod. Man blir veldig berørt, sier Franson til Dagbladet.

- Det var sinnsykt

Lastebilen kjørte ytterligere noen hundre meter før den vender fronten mot Åhlens City, et kjøpesenter. Lastebilen krasjet inn i butikkfasaden hvorpå butikkene og lastebilen fikk store skader. Så begynte det å brenne.

Dødsferden tok bare 180 sekunder, ifølge Aftonbladet.

- Jeg skulle levere pizza rett over gata. Da jeg var på vei tilbake, kom lastebilen rett bak meg. Det var snakk om sekunder. Det var sinnsykt, sier El Hachem Bamhamed til Dagbladet, som søkte tilflukt i pizzarestauranten som ligger i Drottninggatan.

Fericlun Baresso, som også jobber på pizzarestauranten, sier at han egentlig ikke hadde lyst til å dra på jobb i dag.

- Men man også tenke framover, livet må gå videre, sier Baresso til Dagbladet.

Han satt i vinduet og så at lastebilen dundret rett forbi.

- Folk skrek og kom løpende inn her i restauranten. Jeg tenkte med en gang at det måtte være et attentat, sier han.

Fant sprengladning i lastebilen

Etter at brannen i lastebilen og butikkfasaden ble slukket, skal politiet ha funnet en veske med en «sprengladning» i lastebilen, ifølge SVTs opplysninger.

Politiets pressetalsmann Lars Byström ønsker ikke å kommentere SVT s opplysninger, men understreker at dette ikke må oppfattes som noe dementi av at det er funnet en sprengladning i lastebilen.

Live-published photos and videos via Shootitlive