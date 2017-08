Slik vil Hareide hjelpe flere flyktninger komme til Norge

BØMLO (Dagbladet): I en kronikk i Dagbladet tar KrF-leder Knut Arild Hareide til orde for et skifte i deler av norsk asyl- og flyktningpolitikk.

«La oss se bort fra diskusjonen om å ta imot flere flyktninger til Norge, men konsentrere oss om hvordan vi kan hjelpe Italia med å hjelpe flyktningene og migrantene der», skriver Hareide.

I en utdypende kommentar sier KrF-lederen at norsk asylpolitikk må handle mer om å hjelpe utenfor Norges grenser. Samtidig tar han til orde for å tilsidesette deler av den omstridte Dublin-konvensjonen, slik at flere asylsøkere kan komme til Norge.

Færre asylsøkere

Hareide vil først og fremst ha et taktskifte i norsk asylpolitikk, hvor vi må hjelpe mer til i områdene som rammes hardest av store migrasjonsbølger.

- Jeg og KrF har hele tiden vært opptatt av å hjelpe både her og der. Det er på tide at norsk asyl- og flyktningpolitikk handler mer om denne kombinasjonen, sier KrF-lederen.

2380 asylsøkere kom til Norge i første halvår i år. Det er det laveste antallet siden 1990-tallet, noe Hareide mener frigjør ressurser som kan sendes til Italia framfor å stå på tomgang i Norge.

- Norge mottar færre asylsøkere enn noen gang. Det vil si at vi har personer som kan gå inn i mottaksapparat, personer med mye kompetanse som Italia behøver nå. Noen av de personene kan dra til Italia og hjelpe dem i situasjonen landet er i nå.

- Overstyre Dublin-konvensjonen

I Dublin-konvensjonen slås det fast at asylsøkere bare kan få sin søknad behandlet i ett av Dublin-landene. Et av hovedmålene med Dublin-konvensjonen er å forhindre at asylsøkere fremmer asylsøknader i flere medlemsland. I tillegg ønsker man å redusere antallet «reisende» asylsøkere som sendes fra medlemsland til medlemsland.

Konvensjonen gir land som Norge mulighet til å sende asylsøkere tilbake til det Dublin-landet de først søkte om asyl i.

Hareide sier det nå er på tide å se bort fra denne delen av Dublin-konvensjonen.

- I avtalen står det vi kan sende tilbake, ikke at vi må. KrF ønsker et europeisk initiativ hvor alle land i Europa ser bort fra den delen av avtalen som gjelder tilbakesending. Dermed blir belastningen for Italia, som mange flyktninger først kommer til, mindre.

Hareide understreker også at flere enn bare Norge må være med på avtalen:

- Effekten hvis bare Norge gjør det er ikke så stor, men hvis hele Europa gjør det, vil det hjelpe veldig.

- KrF bedre enn Frp

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har lenge løftet fram betydningen av å hjelpe flere asylsøkere der de er, ettersom ei norsk krone rekke lenger i Italia og Hellas enn i Norge.

Hareide understreker at han med dette ikke går inn for samme tankesett.

- Det første punktet i det vi sier - det med å sende ressurser til Italia - det hjelper flere der de er, det er riktig. Men det andre punktet - med å se bort fra Dublin-konvensjonen - det vil hjelpe flere asylsøkere med å komme til Norge. Vi ønsker å hjelpe asylsøkere både lenger sør i Europa og her i Norge, sier han.

På spørsmål om KrF nå tar et steg nærmere Frp og Sylvi Listhaug i asyldebatten, svarer Hareide slik:

- KrFs asyl- og flyktningpolitikk er mye mer nyansert og realistisk enn Frps politikk.

Listhaug: - Uaktuelt med Dublin-stopp

Sylvi Listhaug ønsker i alle fall Hareide velkommen på sitt lag, men sier Norge allerede gir Italia bra med hjelp.

- Det er kjempeflott at Hareide nå har inntatt en mer konstruktiv innstilling og at også KrF innser at Norge ikke bør ta imot økonomiske migranter fra Italia. Norge bistår allerede Italia med personell, både fra politiet og UDI. Vi har også oppfylt vår kvote med å relokalisere 1500 asylsøkere fra Italia og Hellas. Dette er det få andre land som har oppfylt, sier hun til Dagbladet.

Frp-toppen må likevel gi Hareide klar beskjed angående en endring av Dublin-konvensjonen: Det kommer aldri til å skje.

- Det er uaktuelt å slutte med Dublin-returer til Italia. Dette vil være oppskriften på å sette i gang en økt migrantstrøm fra Italia til Norge og andre land i Europa som fremstår som attraktiv for økonomiske migranter.