Slik vil Trump ha muren: «Estetisk tilfredsstillende», «imponerende» og i stand til å takle sleggeangrep

(Dagbladet): I januar ga Donald Trump det som i praksis var klarsignalet for bygging av muren mot Mexico.

I et intervju med ABC News sa USAs president at byggingen ville starte i løpet av noen få måneder.

- Så raskt vi kan, så raskt vi rent fysisk kan gjøre det. Jeg vil si i løpet av måneder. Planleggingen begynner straks, uttalte Trump.

Jakter på design

Nå, snaut to måneder etter, er presidenten på jakt etter et design for muren.

Ifølge NBC etterspør U.S. Customs and Border Protection en «fysisk imponerende» betongmur. Denne bør helst være 30 fot høy (drøyt ni meter), mens minstekravet er en høyde på rundt fem og en halv meter.

Lengden vil være på drøyt 3200 kilometer. Byrået krever også at muren skal være umulig å forsere ved hjelp av stige.

Skal motstå verktøy

Samtidig skal den, ifølge CNN, kunne motstå minst en halvtimes angrep med følgende verktøy:

«Slegge, biljekk, hakke, meisel, batteridrevne slagverktøy, batteridrevne skjæreverktøy, sveiseapparater og lignende, håndholdte verktøy».

I tillegg skal muren være «Estetisk tilfredsstillende» i fargevalg. Dette i det minste på den siden av byggverket som er vendt mot USA, ifølge CNN.

Kan bli dyr

Kanalen skriver at fredagens utlysning ikke inneholdt noe anslag på hva muren totalt vil koste. Sikkerhetsdepartementet i USA har tidligere estimert en pris på 21,6 milliarder dollar, ifølge en intern rapport.

Det er nesten 10 milliarder mer enn tallene presidenten selv viste til i valgkampen.

- Jeg leser at den store grensemuren vil koste mer enn myndighetene opprinnelig trodde, men jeg har ikke blitt involvert i designet eller forhandlingene ennå, skrev Trump om estimatet tilbake i februar.

Dårlig Mexico-forhold

I Twitter-meldingen uttrykte han stor tro på at han kunne få prisen til å «gå markant ned». Presidenten lovte tidligere også å få Mexico til å betale for muren.

I januar nektet imidlertid Enrique Peña Nieto, landets president, å diskutere dette med sin amerikanske kollega.

«Vi har denne morgenen informert Det hvite hus om at jeg ikke vil delta i arbeidsmøtet som er planlagt neste tirsdag med @POTUS», het det i meldingen fra president Enrique Peña Nieto.