Sloss i bar overkropp i snøen - to alvorlig skadd. Politiet måtte bryte opp slagsmålet

(Dagbladet): Søndag morgen ble naboer ved Sinsenveien i Oslo vekket av det som beskrives som et voldsomt bråk utenfor boligene:

På hjørnet av gata sto flere menn, en av dem i bar overkropp, og banket opp hverandre. Ifølge politiet skal det ha blitt brukt både belte og trolig stikkvåpen.

To personer ble alvorlig skadd etter slagsmålet, og ligger nå på Ullevål sykehus.

- Hyling og skriking

En nabo Dagbladet har snakket med har tatt flere bilder av minst seks menn i tilsynelatende kraftig håndgemeng i snøen. Først da politiet kom til stedet, skal slåsskampen ha blitt brutt opp, ifølge vitnet.

Saken fortsetter under bildet.

- Slåsskampen var så høylytt at vi våknet av den. Vi hørte et vindu ble knust, hyling og skriking. Det var mye leven, sier naboen, som ikke ønsker navnet sitt i avisa.

- Det hele pågikk i sikkert ti minutter. Jeg så at en av dem ble sparket mens han lå nede, sier naboen.

- På et tidspunkt syntes jeg det så ut som om han var død, han lå bare der. De holdt på helt til de hørte sirener og til politiet kom til stedet, sier naboen.

Trolig tilknytning

Minst tre personer var igjen på stedet da politiet ankom, viser bildene. De involverte har ifølge politiet «trolig tilknytning» til hverandre.

- De første meldingene gikk ut på at det pågikk slagsmål ute på gata der det var brukt gjenstander, deriblant belte. Da vi kom fram hadde noen av de mistenkte dratt fra stedet, men søk i området har ført til at to personer er pågrepet og to andre kjørt til traume-mottaket på Ullevål, sa operasjonsleder Marita Aune til Dagbladet søndag morgen.

Politiet har søndag formiddag ingen ytterligere opplysninger i saken.

- Men vi har ikke pågrepet flere i saken, sier operasjonsleder Aune.