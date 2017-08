- Slutt å dilte etter Donald Trump, Erna

(Dagbladet): 71 prosent av nordmenn mener president Donald Trump og USA er en reell trussel mot verdensfreden.

I en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av Dagbladet svarer 26 prosent at Trump «i svært stor grad» utgjør en trussel mot verdensfreden, mens 45 prosent svarer «i ganske stor grad».

SV-leder Audun Lysbakken mener statsminister Erna Solberg (H) bør lytte til Trump-frykten blant folket hun er satt til å styre. Han sier Norge nå bør ta tydeligere skritt bort fra USA og Trump i utenrikspolitikken.

- Denne meningsmålingen er et større problem for Erna Solberg enn for Donald Trump. Han bryr seg neppe, sier han til Dagbladet.

- Erna dilter etter Donald

Til sammenligning med Trump mener 60 prosent av nordmenn at Russlands president Vladimir Putin er en trussel mot verdensfreden. Altså er det langt flere som frykter Trump enn som frykter Putin.

- Ernas regjering er på kollisjonskurs med folk flest. De har gjort regjeringen mer avhengig av USA. Norge er blitt USAs haleheng.

- Dilter Ernas regjering etter Trump?

- Ja. Norge er under Solbergs ledelse blitt mer lojale mot USA i en tid hvor pilene burde pekt i motsatt retning.

Audun Lysbakken nevner fire eksempler på «dilter-Erna».

- Vi lot Trump stasjonere soldatene sine på Værnes i lengre tid. En uklok beslutning. Vi utreder om Norge skal delta i rakettskjoldet til USA. Igjen, veldig uklokt av regjeringen, sier han.

- Pinlig faktum

I tillegg nevner Lysbakken oppdrag i Jordan og regjeringens holdning til atomvåpen som eksempler på hvordan regjeringen logrer for mye for USA.

Her gjør vi som Donald vil Følgende fire områder mener Audun Lysbakken Norge danser etter Donald Trumps pipe Tillot amerikanske soldater stasjonert på Værnes over lengre tid. Vurderer å bli med i NATOs rakettskjold. Trener syriske opprørsgrupper i Jordan. Norge velger å ikke bli med på samtaler om et globalt atomvåpenforbud.

- Det pinlige faktum er at Norge, i ren lojalitet til Trump, stilte seg på feil side i forhandlingene om atomvåpen. Norge er nå blitt et land som jobber mot et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

I sum mener Lysbakken at konklusjonen er klar: Erna Solberg og regjeringen vil binde seg så tett som mulig opp mot USA.

- Og når presidenten i USA heter Donald Trump, så er det en veldig dårlig idé. Vi fører en politikk som øker risikoen for spenning i våre nærområder.

SV-lederen understreker at hans parti ønsker å snu Norges kurs i alle de fire politikkområdene. Et Norge med SV ved makten vil altså være betydelig tøffere med Donald Trump enn dagens regjering er.

Donald bekymrer Audun

SV-lederen innrømmer samtidig at han langt på vei deler det norske folks frykt for Trump.

- Jeg er bekymret for Trump, i alle fall. Han er en uberegnelig president, en jeg er redd for vil gå veldig langt for å styrke egen popularitet.

Denne uka kom nyheten om at Trump sparker pressesjef Anthony Scaramucci etter bare 11 dager i jobben. Presidentens forhold til Russland under valgkampen i fjor har vært under konstant kritisk søkelys siden Trump flyttet inn i Det hvite hus 20. januar i år.

Torbjørn Knutsen, professor i statsvitenskap ved NTNU, kommenterer nordmenns frykt for Trump slik.

- Jeg tror dette gjelder hele Europa. Verden har et bilde av Trump som humørsyk, uberegnelig og ignorant, sier han.