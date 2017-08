Småfly har styrtet i fjellvegg i Sør-Aurdal

(Dagbladet): Politiet fikk klokka 21.24 melding om at et småfly har krasjet inn i fjellveggen til Søndre Dyttholknatten i Sør-Aurdal kommune i Oppland.

Sea King-helikopter, politihelikopter og ambulansehelikopter er på vei til stedet, opplyser politiet i Innlandet. Enkelte innsatsstyrker er allerede framme.

Operasjonsleder Arne Nordevik sier til NRK at det er observert vrakrester fra lufta på fjellet.

Ukjent omfang

Politiet vet per nå ikke noe om antall personer i flyet, eller omfang av ulykken.

- Vi vet foreløpig ikke noe om skadeomfang. Det er snakk om et mindre fly, og vi har store ressurser på vei, sier Børge Galta i Hovedredningssentralen Sør-Norge til Dagbladet.



Galta opplyser rundt 23.40 tirsdag kveld at Sea King-redningshelikopteret har reist fra stedet.

Operasjonsleder Arne Nordevik i Innlandet politidistrikt sier til NRK at vitner har sett flyet gå ned og har observert flammer i området.

Det skal ikke ha blitt sendt ut nødsignal fra flyet.

Ser helikoptre

Dagbladet har snakket med flere av de nærmeste naboene til Dyttholknatten. Begge naboene har god utsikt til den enes sida av fjellplatået, men har ikke kveld ikke sett noe til verken flammer eller flystyrt.

- Jeg ser helikoptre der. Det er to stykker som svever over fjellet nå og de har holdt på lenge, sier den ene naboen til Dagbladet.

Han er en av de nærmeste fastboende naboene, og det er fortsatt 20-30 minutters kjøring fra han og inn til fjellet. Nordre og Søndre Dyttholknatten er to natturreservat som ligger i Oppland, nær grensa til Buskerud.

Politiet opplyser at Avinor i kveld har etablert flyforbud over ulykkesstedet hvor et småfly tidligere i kveld har styrtet. Det etter anmodning fra politiet.

Flyforbudet gjelder 2 nautiske mil i omkrets med utgangspunkt i 32 V 0534031 6710041 (Dyttholknatten) og med 10000 fot høyde.

