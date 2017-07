- Smuglinga fortsetter til EU endrer asylpolitikk

Fakta flyktningkrisa 113 433 personer har ankommet Europa via Middelhavet hittil i år.

2377 personer har druknet. Italia har mottatt 94 445 personer per 23. juli i år (mot 88 108 i 2016).

EU og Tyrkia-avtalen fra i fjor gjør at flertallet båtflyktninger nå reiser den farligste ruta: Fra Libya til Italia.

Italia og Hellas har gang på gang bedt EU-land ta sin del av byrden, men blir ikke hørt.

Kilde: IOM

Siden starten av juni har norske Itta Helland-Hansen reddet folk fra drukningsdøden i Middelhavet, som logistikksjef på en av Leger Uten Grensers to båter, Vos Prudence.

- Når vi ser blikkene deres idet de blir reddet... Det er hjerteskjærende, men lettelsen og takknemligheten de viser når de skjønner at de slipper drukningsdøden.. Det er verdt alle tøffe stundene i jobben, sier 37-årige Itta Helland-Hansen.

Gravide av voldtekt

På de fleste redningsaksjonene utenfor Libyas kyst tar Leger Uten Grenser-båten med seg rundt 800 til tusen mennesker hver gang.

- Tusenvis av individuelle historier om hvorfor folk risikerer livet på havet. Enorme lidelser. I Libya handler det om kidnappinger og krav om løsepenger, slaveri, trusler, tortur og voldtekter, sier Helland-Hansen.

De får stadig gravide kvinner ombord. Da spør de om graviditeten er en god eller dårlig nyhet.

- Det er så mange som er gravide etter voldtekter. Å returnere folk til Libya er hårreisende. Det er lovløse tilstander der.

Tøffe møter

I løpet av de nærmeste dagene drar høyreekstreme aktivister i Defend Europe mot Libyas kyst for å «avsløre at frivillige organisasjoner jobber med menneskesmuglere for å få ulovlig illegale migranter til Europa».

- Jeg skulle ønske vi ikke trengte å gjøre denne jobben, men vi gjør det som europeiske myndigheter burde ha gjort: Å redde folk fra drukningsdøden. Det er italienske myndigheter som koordinerer hvor vi drar, sier Helland-Hansen.

Møtene med utslitte og livredde mennesker til havs er tøffe. Som den unge nigerianeren som satt alene på båten, uten å si noe. Håndleddene hadde kraftige merker, og legepersonalet spurte om han trengte hjelp.

- Han ble kidnappet og torturert i Libya. Kidnapperne sendte bilder av ham til familien for å få penger. Slike historier florerer, sier Helland-Hansen.

Tryggere veier

Kyniske menneskesmuglere utnytter det internasjonale lovverket, som krever at alle skal hjelpe folk i havsnød.

- Smuglerbusinessen fortsetter fordi EU ikke har funnet et lovlig system for folk som vil søke om trygghet i Europa. Jeg skulle ønske det fantes tryggere veier for å søke om beskyttelse, sier logistikk-sjefen.

Helland-Hansen og Vos Prudence dro mot Libya fra Malta i går. I løpet av de nærmeste døgnene drar også de høyreekstreme i den leide båten C Star, etter at deres kaptein ble løslatt etter en arrest på Kypros.

- Vi forventet falske anklager og forsøk på å stoppe oss. Men nå er båten på vei mot Sicilia, og vår oppgave starter. Vi skal avsløre Leger Uten Grenser og de andre såkalte NGO-ene, sier Thorsten Schmidt til Dagbladet.