Snøskred ved Svolvær - uvisst om noen er tatt

Et snøskred er gått i Svolvær, og det er uklart om noen er tatt, opplyser politiet.

- Vi fikk melding om skredet klokka 14.15, og det ble meldt at minst en person skal ha blitt tatt. Den personen er nå kommet til rette, men vi vet ikke om flere er tatt. Vi har sendt redningshelikopter fra Bodø, i tillegg til at ambulansehelikopter flyr fra Evenes. Også Norske redningshunder er satt inn, sier Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge til Dagbladet.

Han forteller at redningsmannskapene ikke har kommet fram ennå, men at flere turgåere befinner seg i området og at det var turgåere som varslet om skredet.

- Det er foreløpig ingen grunn til å at noen er tatt. Alpin redningsgruppe har gjennomsøkt overflaten og har ikke funnet flere. Vi går for sikkerhets skyld igjennom området med hund, opplyser Lars Nedrevåg, redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge, til NTB like etter klokka 15.30.

Klokka 15.17 melder politiet at SeaKing-helikopter med redningshund har ankommet stedet. En gruppe på tre skigåere som var på stedet da skredet gikk er gjort rede for, men det foretas likevel søk med hund i skredet. Samtidig gjennomfører ambulansehelikopter søk.

Ifølge politiet har skredet gått i området ved den 1085 meter høye fjelltoppen Geitgaljen.

Midtre Hålogaland politidistrikt skriver på Twitter at det skal være personell i området der skredet har gått.

Lofotposten har snakket med folk lokalt som sier at det har vært stor trafikk inn mot fjellet i dag.

I en pressemelding skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at skredfaren ligger på 2 - moderat - i alle varslingsregionene.

(Dagbladet/NTB)