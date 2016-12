Snøskred vil ikke treffe bebyggelse på Svalbard

Til tross for stor snøskredfare ble evakueringen av Nybyen sør for Longyeatbyen på Svalbard opphevet torsdag ettermiddag.

- Det er gjort nye undersøkelser av snøforholdene både under Sukkertoppen og over Nybyen. På bakgrunn av disse undersøkelsene er det NVEs vurdering at det ikke er fare for at skred vil nå bebyggelsen. Dette gjelder nå også Nybyen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Nybyen er vanligvis boligområde for et 120-talls studenter, men bare en av studentene var der nå grunn av juleferie og semesterpause, fikk Dagbladet opplyst i går.

Hun forteller at undersøkelser har vist at det har gått flere skred, inkludert i Lia. Men skredene er i henhold til NVEs beregninger.

-Dette viser at skredvarslingssystemet fungerer som forutsatt, sier sysselmannen.



Til sammen ble 58 personer evakuert fra Nybyen onsdag formiddag, de fleste gjester og ansatte ved vandrerhjem i området.



19. desember i fjor mistet to personer livet og elleve bolighus ble totalskadd da det gikk snøskred fra Sukkertoppen i Longyearbyen.



Skredet førte til at 181 personer ble evakuert, og at dagens skredvarslingssystem ble etablert.



(NTB/Dagbladet).