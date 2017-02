Søknad avslått: Får ikke skyte ulven

(Dagbladet): Forrige helg ble familiehunden «Ludvik» (8) ble drept av ulv i Eidskog - kun 40 meter fra hjemmet sitt. Da rant begeret over for innbyggerne.

- Vi søker Fylkesmannen om fellingstillatelse i morgen, sa Ole Anders Tønneberg, ulvmotstander i kommunen, til Glåmdalen avis.

I dag ble søknaden avslått.

Grensen er nådd

- Det var siste dråpen med Ludvik. Det har vært mange hendelser. Jeg opplevde det samme i 2004 med egen hund i bånd på gårdsplassen. Mange år har gått og verre blir det. Grensen er nådd, sier Tønneberg.

Han forteller at de hadde et lite håp om å bli tatt på alvor.

- Det er mange som føler utrygghet, og tør ikke la barna være ute alene. Det er mange som har hånet oss for at vi føler frykt. Men frykten er reell.

«(...) vurderer Miljødirektoratet at det på dette tidspunkt ikke er grunnlag for å konkludere med at ulvene i Eidskog kommune har en unormal atferd, og vurderer at det finnes andre tilgjengelige tilfredsstillende løsninger i stedet for uttak for å minske risiko for angrep på hund», står det i avslaget.

- Vi mener de viser unormal og nærgående atferd. De har vist seg flere ganger etter det som skjedde i helgen. Hvilke løsninger? Vi ser ingen andre løsninger, sier Tønneberg.

- Når ulven ikke blir jaktet på, blir den nærgående

- Avslaget er sterkt beklagelig. Vi har sendt inn søknad som vi mener var godt begrunnet, blant annet vektlagt på livskvalitet og trygghet for folk, sier Kamilla Thue, ordfører i Eidskog kommune.

Hun forklarer at kommunen ikke sier nei til all ulv, men ønsker forvaltning av ulven på lik linje som med annen vilt.

- Vi ønsker lovlig jakt og gode tellinger og gode registreringer. Å være grensekommune i en ulvsone er utfordrende, sier Thue.

Som ordfører tar Thue frykten som folk føler på alvor. Hun forventer resultater i form av tillatelse til å ta ut nærgående ulv.

- Når den ikke blir jaktet på, blir den nærgående. Ulven er alt for nærgående på folk og hus. Det var ikke en jakthund som ble tatt forrige helg, det var en liten familiehund, sier hun.

«Søknaden anfører at det at angrepet på hund skjedde på eiers gård (...). Miljødirektoratet har vurdert tilgjengelig informasjon og kan utfra dette ikke konkludere med at ulvene i området har en unormal eller lite sky atferd i større grad enn i andre revir», står det i avslaget.

Skaper frykt

Ulvene har blitt sett igjen, i nærheten av hus i ettertid. Det går ut over livskvalitet og trygghet.

- Jeg forstår ikke hvilke andre løsninger det er snakk om, dette er lite praktisk tenkning fra direktoratet og myndighetenes side. Ulv som er nærgående langs hus, i natur, og ved skoleveier skaper frykt for mange.

Ordføreren forteller at det kommer mange kommentarer fra innbyggerne. Det er mye misnøye og oppgitthet, og mange føler at dette ikke er en holdbar situasjon. Etter vedtaket har det vært stor frustrasjon, men det var en krevende situasjon før det også.

- Vi skal sende inn en klage, og håper at den blir tatt til etterretning, sier Thue.

Avslagene kan leses her.