Solbriller for flere hundre tusen stjålet i nytt sjokkbrekk

(Dagbladet): Dyre motesolbriller var målet for et nytt sjokkbrekk på Romerike i påskehelgen.

Alarmen til vaktselskapet ble utløst inne i butikklokalet til Synsam i Strømmen Storsenter klokka 03.30 natt til mandag 2. påskedag.

Politiet ble varslet 03.34 og var på stedet 03.42.

Da var butikken tømt for store verdier og innbryterne forsvunnet.

- Butikkledelsen har vært i lokalet, og innbryterne har konsentrert seg om dyre solbriller. Etter den foreløpige oversikten er det stjålet solbriller for flere hundre tusen kroner, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i politiet på Romerike til Dagbladet.

«Flere personer» filmet

Det er åpenbart at innbruddsraidet har vært godt planlagt. Alarmen gikk flere steder i butikken.

- Etterforskningen på åstedet fortsetter utover dagen. Foreløpig har vi sett «flere personer» på overvåkningsbilder inne fra butikken, men ennå ikke funnet noen overvåkningsspor utenfor butikken før eller etter. Så politiet på Romerike er interessert i observasjoner fra publikum, sier Skaftnes.

Synsam-butikken i Strømmen Storsenter har inngang fra bakkeplan på utsiden, og innbryterne har kommet seg inn derfra.

- Det er ikke skader på utsiden som viser at en bil er brukt til å knuse døra, og politiet har foreløpig ingen holdepunkter for en sammenheng med innbruddet i Nittedal for fem dager siden, sier operasjonsleder Terje Skaftnes.

Det var natt til onsdag at minst fire personer tok seg inn hos Elkjøp på Rotnes i Nittedal med en stjålet bil som rambukk.

Romerikes Blad (krever innlogging) meldte først om nattas brilleraid mot Synsam på Strømmen.