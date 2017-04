Solcellepanel produserte så mye strøm at prisene ble negative i California

(Dagbladet): 11. mars er en merkedag i energihistorien i USA. For første gang kom over 50 prosent av strømforbruket fra solenergi noen timer på dagen. Det førte til at strømprisene gikk i minus.

Det er det statlige US. Information Administration som forteller dette på nettsiden sin.

Rask utvikling

Etter Texas er California den staten i USA med høyest energibehov. For bare femten år siden kom det knapt noe energi fra solceller i staten, men de siste åra er det bygget mange solcellepaneler på takene til private hjem i California.

Markedet for solcellepaneler har hatt en vekst de siste åra på rundt 50 prosent i året. Analytiker Nicole Litvak ved GTM Research oppgir imidlertid til Marketwatch at hun tror at markedet er i ferd med å mettes og at veksten framover vil ligge endel lavere, på 10-15 prosent.

Men utbyggingen de siste åra merkes, og for mars totalt, utgjorde solenergi 40 prosent av forbruket i California. Det er ikke helt tilfeldig at det skjer i mars - samtidig som det stadig blir mer sol, er ikke strømforbruket like stort som midt på vinteren og midt på sommeren.

Tesla-eide Solar City har rundt 30 prosent av det amerikanske markedet ifølge Marketwatch, mens de to neste konkurrentene har ni og seks prosent. I tillegg er det en del mindre aktører på markedet.

Når det kan oppstå negativ pris, er det fordi det for noen produsenter kan være kostbart å stoppe opp produksjonen når det ikke er noe behov.

Kostnaden registreres time for time, men betalingen skjer samlet. Man får altså ikke penger for å bruke energi, men det får utslag på totalkostnadene. Dette gjelder dessuten i større grad for kullkraft og gass.

Professor ved Institutt for elkraftteknikk Olav B. Fosso forklarer at det store innslaget av vannkraft gjør situasjonen annereldes her.

- Vi har ikke denne problemstillingen i Norge selv om vi kan ha overskudd av energi i perioder. Vannkraften med sine magasin sikrer vanligvis tilstrekkelig mulighet for lagre. Men vi har eksempler fra nedbørsrike år på at prisene kan gå nesten til null i perioder. Når det aksepteres at vannet kan renne forbi stasjonen uten å produsere vil ikke prisene kunne gå negativt.

Mer sol enn i Norge, men fortsatt relevant

Mens det i California er det opp mot 1600 KWh strålingsenergi per kvadratmeter, er tallet for Norge mellom 700 og 1100 KWh (fra rundt 670 i Tromsø til 1040 i Kristiansand).

Statkraft spår at strømprisene i Norge vil dobles fram mot 2030, og at nettleien vil stige med 25 prosent i samme periode. Ifølge en rapport fra Accenture og WWF vil prisen på solcellepaneler i samme periode gå ned med 30-40 prosent.

I rapporten anslås levetiden på et solcellepanel å være 25-30 år og nedbetalingstiden å være på 18-23 år. Men mot 2030 beregnes det at netbetalingstiden kan komme ned mot ti år, det samme man beregner for å betale ned en varmepumpe i dag.

- Allerede utdatert

Tyskland satset tidlig, og gjennom subsidier har de bygget opp solkraft til å utgjøre sju prosent av den totale energibruken. Hittil har prisene på investeringen vært såpass høye i Norge at få har installert paneler.

Andreas Thorsheim, gründer av Otovo, som leverer solcellepaneler for privatmarkedet, mener rapporten allerede er utdatert, fordi den er basert på tall fra 2015 og fordi det har vært et sterkt prisfall på teknologien i 2016. Nedbetalingstiden allerede er på halvparten av levetiden, mener Thorsheim.

- Men er det egentlig noen mulighet for at dette blir «big business» før om ti år?

- Det spørs hvor du setter grensa for «big business». Men dette er ikke en gigantbeslutning, som atomkraftverk eller gasskraft. Å dekke halve forbruket med solceller kan en familie bestemme seg for på en ettermiddag. Derfor kan utviklingen gå veldig fort.

Rundt tusen har paneler i dag

Han mener en del folk i Østfold, Vestfold, Oslo-området og Sørlandet allerede vil kunne tjene penger på solcellepaneler.

- Det siste året har strømprisene steget og solcelleprisene falt kraftig i Norge. Dermed har veldig mange tak i Sør-Norge plutselig blitt egnet for lønnsomme solcelleprosjekter.

Han anslår at det nå er rundt tusen solcellehusholdninger i Norge. Helt opp til Tysklands nivå kan ta tid, men han tror det fort kan bli et par prosent av det norske markedet.

- Men trenger man mye strøm midt på dagen?

- Til belysning, elbillading , varmtvannstank, det går hele tiden. Og så har vi en ordning som heter plusskundeordningen, som betyr at alle har rett til å levere strøm til nettet og rett til å få betalt for det. Og da er det ikke så farlig om man bruker det selv eller sender det ut på nettet. Mitt selskap gir en krone per kWh for stømmen, det samme gjør Los Energi og Stange energi.

- Som elbiler for fem år siden

En vanlig husholdning bruker omtrent 20 000 kWh i året. Store hus bruker mer enn leiligheter og nye mer enn gamle. Multiconsult som rådgir bedrifter, anslår at markedet for privathus ble tredoblet i 2016.

Otovo startet opp i fjor, og har solgt 400 anlegg siden da, og Thorsheim forteller at panelet settes opp på den beste siden av taket, vanligvis den sydvendte. Anleggene de har montert har et snitt på 6000 kWh i året.

- Dette følger folk med på og deler det på Facebook. De er verre enn fitness gæringer, sier Thorsheim og humrer.

- Solceller er der elbiler var for fem år siden. Noe de mest miljøinteresserte og teknologiinteresserte har begynt med, men som er på vei inn mot massemarkedet og vanlige folk.