Soler seg på stranda i Spania. Så kommer en gummibåt full med migranter

(Dagbladet): Strandlivet i Cadiz. Familier ligger og soler seg, en far eller bestefar er ute i bølgene og leker med ei lita jente. Så kommer det en overfylt båt over Middelhavet.

I totida onsdag ettermiddag opplevde turister og lokale spanjoler at en båt med rundt 30 migranter ankom en av de mest folksomme strendene i Cadiz.

Én av strandgjestene tok opp telefonen sin, og filmet sekundene da de går i land og stormer oppover stranda.

Forsvant

Ifølge Carlos Sanz, som filmet hendelsen, forsvant mennene fra stranda i løpet av svært kort tid. Da politiet var på plass var alle forsvunnet.

Det skal ha vært om lag 30 mennesker om bord i båten, flesteparten menn. Båten ankom stranda «Playa de los Alemanes», som skal være et populært turistmål i området.

Politiet skal ha sagt at de var sjanseløse til å stanse mennene, da det bare var én politibetjent tilgjengelig i området.

Hendelsen på stranda, som du kan se i videoen øverst i saken, skjedde bare et par timer etter at den spanske kystvakta reddet to båter med migranter som holdt på å synke i Middelhavet utenfor Spania.

Dobbelt så mange flyktninger i Spania

Antallet flyktninger og migranter som har forsøkt å komme seg til Europa via spanske grenser har eksplodert siden i fjor, melder Røde Kors i Spania.

Organisasjonen har bistått 7400 flyktninger og migranter så langt i første halvdel av 2017. Det er mer enn dobbelt så mange som organisasjonen bisto i fjor, da lå tallet på 3600 personer.

Mandag meldte Spanias Røde Kors at 186 migranter hadde forsøkt å storme den nordligste grenseposten i Spania, Ceuta. Migrantene skal ha kommet med båt fra Marokko, melder AP.

I en twittermelding skrev Ceutas Røde Kors at fire mennesker hadde blitt fraktet til sykehus for behandling av skader de fikk.

Migranter som forsøker å krysse de høyt bevoktede grensepostene med makt er ikke vanlig, ifølge AP.

Italia trygler om hjelp

I midten av juli skrev Dagbladet om migrantstrømmen i Italia, og myndighetene som trygler om hjelp. Hver dag kommer 450 migranter og flyktninger over havet til Italia. Det viser tall fra FNs migrasjonsbyrå (IOM).

- Norske politikere er feige. I stedet for å kjempe om å være strengest i asylpolitikken, bør de se hvordan de kan bidra for å hjelpe Italia og Hellas, som tar mesteparten av byrden, sa Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, til Dagbladet i juli.

I Norge ble det nærmest unntakstilstand da omlag 5000 asylsøkere kom til Norge via Russland i 2015. På drøye seks måneder i år har drøye 93 000 personer ankommet Italia med båt, hittil i år.

Italienske myndigheter har slått alarm og ropt om EU-hjelp gjentatte ganger, uten resultat. Landet bønnfaller EU om hjelp til å fordele de 200 000 menneskene som sitter i ulike leire i landet.

Får de ikke hjelp, vil de vurdere drastiske steg, som å stenge havner for båter fra utenlandske hjelpeorganisasjoner. Ledende italienske politikere snakker også om muligheten for å utstede Schengen-visum, som vil gjøre det mulig for båtflyktningene å bevege seg nordover i Europa.