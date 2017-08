Solgte 746 leiligheter - tjente 600 millioner

(Finansavisen): For ti år siden kjøpte Sørenga Utvikling tomten av Oslo Havn for 940 millioner kroner. Høsten 2009 var salgsstarten, og i 2011 fikk den gamle kaia sine første beboende. I februar i år, rett før det hete boligmarkedet i Oslo kjølnet, ble den siste leiligheten solgt.

Milliardinntekter

Finansavisen kan fortelle at de 746 boligene har gitt salgsinntekter på 4,9 milliarder kroner. Inkludert næring og barnehage blir de totale inntektene siden oppstart 5,2 milliarder kroner.

Pr. 2016 viser regnskapene et resultat før skatt på 570 millioner kroner. Men Finansavisen har fått et anslag fra Sørenga Utvikling på rundt 600 millioner kroner før skatt, når man inkluderer salgsinntektene som er blitt bokført i år.

De tre største eierne i Sørenga Utvikling er Espen Pays Urbanium (28 prosent), boligbyggelaget USBL (26 prosent og Bache Gruppen (16 prosent).

Stort og komplekst prosjekt

- Det er et godt resultat for et stort og komplekst prosjekt som har pågått gjennom flere sykluser i markedet. Vi er fornøyd, sier Espen Pay, som har vært adm. direktør i Sørenga Utvikling inntil nylig.

Finansavisen har tidligere skrevet at snittprisene fra første til åttende og siste byggetrinn på Sørenga steg med 70 prosent. Dette samsvarer godt med den sterke boligprisoppgangen i Oslo fra 2011 til 2017. Til tross for det satt eierne igjen med kun 11,5 prosent av inntektene, før skatt.

Adm. direktør Johan Bruun i USBL er også fornøyd.

- Det har vært et stort prosjekt for oss, og det er klart vi er fornøyde med et positivt resultat på det. Dette har vært et byutviklingsprosjekt. Så prosjektet i seg selv har vært bra for oss som organisasjon i forhold til hva det har krevd av kompetanse fra oss, sier Bruun til Finansavisen.

