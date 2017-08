Solgte gull for 19 milliarder på fire uker

(Finansavisen): Investorer som har investert i gull siden nyttår har hatt den samme avkastningen som de som har kjøpt indeksfond på den amerikanske indeksen S&P500, som har steget med rundt 10 prosent.

Forventer ingen langsiktig oppgang

Siden bunnoteringen i 2016 har derimot gullprisen klatret rundt 20 prosent. DNBs senioranalytiker, Eirik Larsen, sier til Finansavisen at han ikke forventer noen langsiktig oppgang for det edle metallet.

- Våre makroøkonomer vurderer det geopolitiske trusselnivået i dag som relativt stabilt, og at inflasjonstrusselen heller ikke er spesielt uttalt noe sted for øyeblikket. Foreløpig ser jeg ikke overbevisende tegn på at et nytt flerårig bullmarked er under etablering for gullprisen, sier Larsen til Finansavisen.

Krever et sjokk

De siste fire ukene har investorer nettosolgt fysisk gull for 19 milliarder kroner i verdens største børshandlede fond med fysisk gull som eneste underliggende eksponering. Ifølge Finansavisen er dette det største nedsalget siden 2013.

Det børshandlede fondet SPDR Gold Trust er verdens største av sin type, og gir investorer muligheten til å få eksponering i fysisk gull.

- Jeg tror markedet må utsettes for et temmelig stort eksogent sjokk for at gullprisen skal få nok momentum til å bryte motstandsnivåene over dagens kurs. Dette er en ren teknisk betraktning og synet mitt er gjeldende så lenge prisen befinner seg under 1.295 dollar, sier Larsen til Finansavisen.

