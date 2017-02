Somalia har fått norsk statsminister

Norsk-somaliske Hassan Ali Khaire er utnevnt til ny statsminister i Somalia, som prøver å komme seg på beina igjen etter mange år med tørke og konflikt.

Khaire (49) ble utnevnt torsdag av den nye somaliske presidenten Mohamed Abdullahi Mohamed. Utnevnelsen må godkjennes av landets nasjonalforsamling.

– Dette er veldig stort, og et stort ansvar som jeg er veldig klar over. Jeg vil gjøre mitt aller beste for mitt land og våre folk som har hatt det så vanskelig i mange år, sier Hassan Khaire til VG.

Tidligere har Khaire vært regionaldirektør i Flyktninghjelpen for Afrikas Horn. Han kom til Norge som flyktning på slutten av 1980-tallet og har både norsk og somalisk statsborgerskap.

– Han var en svært dedikert humanitær og svært opptatt av å nå ut til menneskene som trengte hjelp, forteller Harriet Rudd i Flyktninghjelpen til NTB.

Frykter ny sultkatastrofe

Somalia har vært rammet av konflikt og kriser i flere tiår, og ingen regjering har kontrollert hele landet siden begynnelsen av 1990-tallet.

Fortsatt utgjør den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab en stor trussel. I tillegg står landet ved randen av det som kan bli en ny sultkatastrofe som følge av tørke og konflikt.

President Mohamed ble valgt av nasjonalforsamlingen tidligere denne måneden og tatt i ed onsdag. Medlemmene av nasjonalforsamlingen ble i fjor utpekt av somaliske klanledere – siden faren for angrep gjorde det vanskelig å holde et vanlig valg.

- I de siste 26 årene har det vært konflikt og tørke. Så det vil ta nye 20 år å fikse landet, advarte Mohamed da han ble tatt i ed.

Flyktet til Valdres

Khaire er født i Somalia og kom som flyktning til Vestre Slidre i Valdres som 21-åring, skriver VG. I 2006 ble han Flyktninghjelpens ansvarlige for hjemlandet Somalia, og noen år senere fikk han stillingen som regionaldirektør.

I løpet av tiden i Flyktninghjelpen måtte Khaire håndtere flere kriser og svært utfordrende situasjoner. I 2012 befant han seg i en av bilene som ble angrepet av væpnede menn i flyktningleiren Dadaab i Kenya. En sjåfør ble drept, og fire av organisasjonens ansatte ble bortført.

Også under den store sultkatastrofen i Somalia året før var Khaire leder for organisasjonens arbeid i denne delen av Afrika. Konflikten i landet gjorde arbeidet svært vanskelig, og det anslås at 260.000 mennesker mistet livet.

Hjelpeorganisasjoner frykter at Somalia igjen kan bli rammet av hungersnød, i likhet med andre land i regionen. Allerede i dag lider flere hundre tusen somaliske barn av underernæring.

– Heldig som kom til Norge

I tillegg til bistandsarbeidet har Khaire vært en av sjefene for oljeselskapet Soma Oil and Gas. Selskapethar vært mistenkt for korrupsjon, men britiske myndigheter avsluttet en etterforskning av saken i desember.

Som i mange andre utviklingsland, er slektskap og klaner viktig for samfunnsstrukturen i Somalia. Khaire og president Mohamed tilhører to ulike klaner, noe som har vært viktig for utnevnelsen av den nye statsministeren, ifølge nyhetsbyrået AP.

Samarbeidet mellom de to vil bli viktig, siden tidligere somaliske regjeringer er blitt svekket av konflikter mellom presidenten og statsministeren.

I et intervju med Aftenposten i 2011 fortalte Khaire om hvor heldig han hadde vært som fikk en ny sjanse i Norge på slutten av 1980-tallet, før konflikten i Somalia forverret seg.

- Jeg kunne ha vært en av flyktningene som sliter nå, men kom til Norge og fikk trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne meg, sa Khaire.

(NTB)