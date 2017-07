Sommervikaren Marie (17) ble drept på jobb: - Familien har det helt forferdelig

KRISTIANSAND (Dagbladet): Onsdag kveld ble to personer angrepet med kniv inne på en Coop Obs-butikk inne på Sørlandssenteret i Kristiansand.

17 år gamle Marie Skuland, som var sommervikar i butikken, døde som følge av skadene. En 23 år gammel kvinne er kritisk skadd, opplyser politiet.

Et sjokk

Åse Johansen Drabløs er bistandsadvokat for Skulands familie. Hun forteller at de etterlatte har det grusomt.

- Familien har det helt forferdelig. De har mistet sin 17 år gamle datter og det er grufullt, sier Drabløs til Dagbladet.

Hun sier at familien har bedt om å få være i fred.

- Det er selvfølgelig et sjokk å stå midt opp i en sånn sak, sier Drabløs.

Nekter straffskyld

Ei 15 år gammel jente knivstakk to personer på to forskjellige steder inne på butikken. Hun er nå siktet for drap og drapsforsøk.

- Hun nekter straffskyld, og hun har det forferdelig. Hun er velidg preget av situasjonen og ønsker at jeg skal videreformidle det. Hun tenker på de pårørende, sier forsvarer Hege Klem.

Siktede er enda ikke avhørt. Planene er at avhøret vil foregå i morgen.

15-åringen er kjent for politi og helsevesen fra tidligere.

Klem ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.

Vitne: - Hun ropte og skrek mye

En 29 år gammel mann forteller til Dagbladet at han skulle besøke en venn som jobbet på senteret da han plutselig havnet midt oppi dramaet.

Da alle løp, ble han stående igjen på andre siden av etasjen i kjøpesenteret. Hans første instinkt var å ta opp mobilkameraet.

Dagbladet har sett videoen av pågripelsen, og kjenner identiteten til vitnet, som ikke vil stå fram med navn.

- I hjemlandet mitt er man mer vant til at slike ting skjer, men her er det veldig uvanlig. Jeg var ikke redd, men hadde jenta holdt i en pistol og ikke en kniv, så hadde jeg nok også løpt, sier 29-åringen, som da ikke er fra Norge.

- Hun ropte og skrek mye, legger han til.

I det ene klippet filmet av 29-åringen ser man en mann som tilnærmer seg jenta. Han forteller at mannen prøvde å roe henne ned før politiet kom.

- Hun prøvde å angripe ham. Plutselig ser man at politiet løper mot henne og sier hun må slippe kniven, forteller han.

Jenta slipper til slutt kniven i bakken, og politiet pågriper henne.

- Seinere hørte jeg at to jenter hadde blitt knivstukket av jenta, og at den ene døde. Jeg skjønte ikke at det var så alvorlig da jeg filmet. Det er veldig synd, sier 29-åringen.

Dagbladet oppdaterer saken.