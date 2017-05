- Søndag stemmer vi Macron. For å redde Frankrike

PARIS (Dagbladet): Valgenes kval: Champions League i fotball mellom Monaco og Juventus - eller presidentdebatt mellom Emmanuel Macron og Marine Le Pen?

På barer og restauranter i Paris var det fotballen som vant i går kveld, men på den lille og nyåpnede baren La Ruée vers l'orge, nær Republikkplassen i Paris, var det presidentdebatten som vant.

Lei politikk og politikerne

- Franskmenn er lei politikken og politikerne, men her er vi noen nerder som følger med, ler de to journalistene og venninnene Isabelle Mauault og Vanessa Descouraux.

I første president-valgrunde stemte ingen av dem på de gjenstående to kandidatene. Men etter debatten i kveld, er de klare i sin sak:

- Vi stemmer Macron. For å redde Frankrike. Så enkelt, men likevel ekstremt vanskelig, sier Descouraux, som til vanlig jobber for fransk radio.

Hun utdyper:

- Det som er trist, og som jeg ikke klarer å forstå, er at fire av ti franskmenn ser ut til å ville stemme på en rasist som ikke har annet enn frykten å spille på. Hvordan har vi kommet hit? Det er vi nødt til å finne ut.

Lytter ikke lenger

De to stemte begge på Sosialistenes kandidat, Benoit Hamon, som gjorde et katastrofalt dårlig valg i første valgomgang.

- Vi bor i Paris, som er en boble. Vi har hatt tre terrorangrep. Likevel stemte bare fem prosent av innbyggerne her på Le Pen, til tross for at hun spiller på - og vinner på - folks frykt, sier Mauault.

Hun er engstelig foran søndagens presidentvalg. Frykter at folka i Paris-bobla ikke har forstått seg på resten av landet, og at de blir tatt på senga, akkurat som britene med Brexit og Trump-seieren i USA.

- Nå må vi bruke dagene som kommer for å få folk til å stemme. Vi kan ikke ha rasisten Le Pen som president. Det vil bli en skandale, sier Mauault.

Venninna overtar:

- Historisk har Frankrike vært delt i to: Høyre og venstre. Nå er vi delt i minst fire, og vi hører ikke lenger på hverandre. I stedet for å debattere, skjeller vi hverandre ut. Akkurat som Macron og Le Pen gjorde i starten av debatten. Nå må vi starte på bunnen og jobbe oss oppover igjen.

Gråter for Trump

Midt under presidentdebatten kommer plutselig en amerikansk dame inn i baren. Hun begynner å gråte. Sier at hun skammer seg over å være amerikansk etter at «tullingen Trump ble president».

- Dere må stemme. Gå ut og stem! Hvis ikke ender dere opp som oss! Sier hun.

En franskmann i lokalet kommer til.

- Jeg hadde ikke tenkt å stemme i andre runde, men nå vil jeg stemme på Macron. Vi kan ikke ha en rasist til president. Le Pen er en rasist som bare spiller på frykten vår. Jeg er gift med en kvinne fra et afrikansk land. Vi har ett barn sammen, så jeg skal nå stemme på Macron, sier han.

- Macron vant

Og hva synes så franskmennene i baren ved debattens slutt?

- Heldigvis klarte Macron å hente seg inn. Selv om jeg er uenig med ham, kan han sin økonomi, mens Marine Le Pen roter rundt i papirene sine. Det eneste hun kan noe om, er angrep på islam, angrep på Macron og andre. Le Pen overbeviste nok sine egne i dag, men fikk ikke nye velgere... Håper jeg, sier Mauault.

- Macron framstod som en statsmann når han pratet om at Frankrike er et land fullt av ulike mennesker, med ulik bakgrunn. Jeg hadde tenkt å stemme blankt, men nå er det bare å håpe at Macron vokser seg inn i presidentoppgaven, sier Descouraux.

Også Le Figaro mener Macron gikk seirende ut av debatten.

- Men vi opplevde en forferdelig debatt, der det handlet mest om å få den andre til å miste besinnelsen. Macron var for arrogant i starten, nesten som en professor, og det ble for mye. Men han tok seg opp igjen utover i debatten, spesielt under økonomi-delen, sier Figaro-redaktøren på tv-kanalen LCP.