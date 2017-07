Sønnene nøkkelvitne i drapet på Grefsen: - Kan forklare relasjonen mellom mor og stefar

(Dagbladet): Seint tirsdag kveld ble en mann funnet knivstukket i en leilighet på Grefsen i Oslo. Mannens kone, en kvinne i 40-åra, er pågrepet og siktet for drapet.

To av nøkkelvitnene i saken er siktedes to tenåringssønner. Ifølge politiet kan de forklare relasjonen mellom moren og den avdøde.

- Det er viktige vitner, og de vil også si noe om relasjonen mellom siktede og avdøde, sier aktor Andreas Strand til Dagbladet.

Møte for lukkede dører

Den siktede kvinnen ble i dag framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten har begjært henne varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Det er opp til retten å avgjøre dette, og kjennelsen vil være klar i løpet av torsdag ettermiddag.

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører. Siktede var ikke til stede under fengslingsmøtet etter eget ønske.

Var vitne

Det var seint tirsdag kveld politiet fikk melding om knivstikking i en leilighet på Grefsen i Oslo.

Politiet fikk telefon fra en av kvinnens to sønner om drapet. En av sønnene var vitne til deler av hendelsen, ifølge NTB.

- Som vi har bekreftet tidligere, var sønnene til stede i leiligheten. Hva de har forklart og hvordan vi vurderer det de har forklart, kan vi ikke kommentere. Det må vi holde for oss selv tidlig i etterforskningen, sier Andreas Strand.

Den siktede kvinnen ble i går avhørt av politiet, men avhøret ble avbrutt. Årsaken var blant annet av tidsmessige årsaker.

- Vi vil fortsette med nye avhør i nærmeste framtid, sier aktor Andreas Strand.

Kvinnens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier til Dagbladet at hennes klient foreløpig ikke svart på hvordan hun stiller seg til siktelsen. Larsen ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt kvinnen stiller seg til fengslingen.

Inga Laupstad var Larsens stedfortreder under varetektsfengslingen. Laupstad har også vært til stede under avhørene av kvinnen. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Vil varsle pårørende

Som Dagbladet skrev i går, anmeldte kvinnen ektemannen for vold to ganger i 2014/2015. Kvinnen trakk den ene anmeldelsen, mens den andre ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Besøksforbud ble innvilget, men også dette trakk hun.

Da politi og ambulanse kom til leiligheten på Grefsen i Oslo natt til tirsdag, var mannen i live, men han ble erklært død ikke lenge etterpå.

Den avdøde er utenlandsk statsborger og skal være fra Gambia, ifølge VG.

Politiet har beslaglagt drapsvåpenet. Hva slags kniv det er snakk om, ønsker ikke politiet å kommentere.

Politiet skal i løpet av torsdag varsle avdødes pårørende. Kjetil Moen, fungerende leder for seksjon for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, sier til Dagbladet at de pårørende vil få oppnevnt bistandsadvokat etter hvert.