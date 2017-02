- Sønner av mexicansk narkobaron såret i gjengangrep

Den mexicanske narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmans sønner er blitt såret i et gjengangrep.

Guzmans sønner er blitt såret i et angrep som de selv mener ble utført av en rivaliserende narkogjeng og tidligere nær medarbeider av «El Chapo», hevder den mexicanske journalisten Ciro Gomez Leyva.

Gomez sier han fikk vite om det angivelige angrepet lørdag i form av et håndskrevet brev fra Guzmans sønner. I brevet skriver de at de var sammen med Sinaloa-kartellets sjef Ismael "El Mayo" Zambada da både de og Zambada ble angrepet.

I brevet anklager Guzmans sønner Damaso Lopez, en antatt høytstående skikkelse i Sinaloa-kartellet, for å ha forrådt dem i forbindelse med en feide over hvem som skal kontrollere kartellet. Lopez innkalte til et møte der Guzmans sønner var invitert. De ankom stedet. Han var ikke der, og plutselig ble de beskutt av væpnede menn. Selv klarte de å flykte derfra sammen med Zambada, men livvaktene deres ble drept, skriver de i brevet.

Guzmans advokat Jose Refugio bekrefter overfor Radio Formula i Colombia at brevet er skrevet av sønnene.

Mexicanske myndigheter har ingen informasjon som kan bekrefte det angivelige angrepet.

Sinaloa-kartellets leder Joaquin "El Chapo" Guzman ble i forrige måned utlevert til USA.

(NTB)