Søppelkrisa: Arbeidstilsynet varsler tilsyn med Oslo kommune

(Dagbladet): Søppelselskapet Veireno er på vei mot skifteretten og Oslo kommune varslet på en pressekonferanse i går at de tar over søppeltømmingen. Men oppryddingen etter søppelskandalen i Oslo ruller videre.

Arbeidstilsynet varsler nå at de vil undersøke om Oslo kommune har overholdt norsk lov gjennom sin oppfølging av Veireno.

- Vi har sendt et brev der vi ber om å bli redegjort om ulike forhold knyttet til kontrakten og oppfølging, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet i Oslo, Ørnulf Halmrast til Dagbladet.

I brevet, som Dagbladet har fått innsyn i, ber Arbeidstilsynet også om et eget møte med kommunen.

Vil vite hva kommunen visste

Dagbladet har tidligere avdekket at Veireno måneder før oppstarten fortalte Oslo kommune at søppeloppdraget ikke kunne løses uten dispensasjon fra arbeidsmiljøloven. Kommunen visste dermed at selskapet planla å jobbe mer enn loven tillater.

Dette sier loven «Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes». Kilde: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 7

Da selskapet startet søppelinnhentingen 3. oktober, var det likevel uten dispensasjon, og uten at kommunen hadde forsikret seg om at dispensasjonssøknaden var sendt eller innvilget.

Det endte med at Veireno til sammen brøt selskapet arbeidsmiljøloven over 2000 ganger, hvorav 400 av bruddene brøt med tillatelsen selskapet til slutt fikk av Arbeidstilsynet fra 12. desember.

Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Ørnulf Halmrast, bekrefter nå overfor Dagbladet at de vil vite alt om hva kommunen visste om disse forholdene.

- Alt det som er kommet frem i media om dette vil ligge til grunn for det vi vil spørre Oslo kommune om.

- Er det gjennomført en «nødvendig kontroll» med Veireno når kommunen ikke forlangte å få se dokumentasjon på at dispensasjonen var gitt ved oppstart?

- Jeg skjønner at dere spør om det. Dette vil være en del av det vi vil undersøke i vår videre oppfølging av saken, sier Halmrast.

Han understreker:

- Jeg kan bekrefte at det som skjedde nå i helga ikke endrer på at vi ønsker et møte med kommunen for å få en redegjørelse om disse spørsmålene.

Dette må kommunen forklare

Dagbladet har fått innsyn i Arbeidstilsynets brev til Oslo kommune ved Renovasjonsetaten.

Arbeidstilsynet bruker selv disse formuleringene for å beskrive hvilke forhold de nå vil kreve at Oslo kommune svarer på:

1) Hvordan kommunen sikrer at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår etterleves. Når det gjelder kontrakten med Veireno AS ber vi om å bli orientert om:

Hvilke krav Oslo kommune har stilt til lønns- og arbeidsvilkår hos Veireno AS

Hvilke krav til dokumentasjon Oslo kommune har stilt for å kunne kontrollere lønns- og arbeidsvilkår hos Veireno AS

Hvilke sanksjoner Oslo kommune har forbeholdt seg retten til å gjennomføre dersom Veireno AS ikke etterlever kravene til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår

2) Hvilken kontroll Oslo kommune har gjennomført for å sikre at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes:

Hvordan kontroll er gjennomført

Hva er kontrollert

Hvilke arbeidstakergrupper

Hva var resultatet av kontrollen

Svarer ikke på hva de visste

Dagbladet har helt siden mandag i forrige uke stilt Renovasjonsetaten spørsmål om forholdene som avdekkes i møtereferatene. Vi har blant annet stilt etaten disse spørsmålene:

1) Hvorfor aksepterte Renovasjonsetaten overskridelser av arbeidsmiljølovens regler for bruk av overtid allerede før oppdraget var i gang?

2) Leverte Veireno noen sinne redegjørelsen vedrørende søknad om samtykke til bruk av utvidet overtid før oppstart 3. oktober?

3) Kan Renovasjonsetaten overfor Dagbladet dokumentere at det fra etatens side ble gjort forsøk på å følge opp at Veireno faktisk søkte om samtykke til bruk av overtid før oppstart?

Ingen i etaten ønsker å la seg intervjue av Dagbladet om dette. Etaten har sendt oss en skriftlig redegjørelse.

Heller ikke denne redegjørelsen gir svar på spørsmålene om hva etaten visste før Veireno startet å hente søppel i Oslo den 3. oktober.

Dagbladet gjengir redegjørelsen fra etaten under:

«REN presiserer at Veireno var arbeidsgiver frem til 20. februar 2017, og således hadde ansvaret for at selskapet overholdt lover og regler knyttet til arbeidstidsbestemmelser. I tråd med anbefalinger i allmenngjøringsloven (påseplikten), gjennomførte REN både før og etter oppstart revisjoner hos Veireno gjennom revisjonsselskapet BDO.

Første kontroll, i august 2016, så på Veirenos kvalitetssikringssystemer med tanke på etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anbefalingene fra denne rapporten ble fulgt opp vis a vis Veireno.

Etter en oppstartsperiode ble det gjennomført en kontroll nummer to. Her ble et utvalg ansattes arbeidstid i november 2016 undersøkt. Resultatene fra denne kontrollen forelå i januar 2017, og avdekket avvik på både arbeidstids- og hviletidsbestemmelser.

REN stilte krav om oppfølging og retting i forbindelse med gjentatte brudd på disse bestemmelsene.

I henhold til kontrakt var det Veirenos ansvar å rapportere til REN på alle typer brudd på arbeidsmiljøloven. De skulle rapportere på arbeidstid, overtid, søndagsarbeid og hviletidsbestemmelser. Det var Veirenos ansvar å gi fyllestgjørende informasjon om de overholdt bestemmelsene i henhold til kontrakt.

Rapporteringen fra Veireno for slutten av 2016 og tidlig 2017 viste seg i ettertid å være mangelfull særlig med hensyn til hviletidsbestemmelser. Dette var og er ikke akseptabelt. Med bakgrunn i mer omfattende og detaljert materiale fra Veireno fant REN 389 brudd på hviletidsbestemmelsene og 34 brudd på overtidsbestemmelsene for perioden uke 50 til uke 3. Funnene ble fulgt opp overfor Veireno».

- Burde forlangt dokumentasjon

Nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, er ikke overrasket over at Arbeidstilsynet nå rykker ut på tilsyn.

- I lys av alle lovbruddene som har vært, og at Arbeidstilsynet nylig politianmeldte Veireno for dette, er et tilsyn med kommunen nå neste naturlige skritt, sier Delin til Dagbladet.

- Mener du at Renovasjonsetaten skulle krevd dokumentasjon av kommunen på at de faktisk hadde dispensasjon fra arbeidsmiljøloven?

- Helt soleklart. I Veireno-saken burde varsellampene blinket som bare det.

- Dagbladet har tidligere avdekket møtereferater som viser at Veireno varslet kommunen om at de trengte dispensasjon fra arbeidsmiljøloven. Forsterker det alvorligheten i saken når det nå i ettertid viser seg at kommunen ikke fulgte opp?

- Klart det gjør. Man burde forlangt å få dispensasjonen oversendt, avslutter Dehlin.