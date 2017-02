Søppelkrisa: Byrådens tall om lovbrudd kom fra Veireno selv

(Dagbladet): Onsdag ble miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) grillet av bystyret etter Dagbladets avsløring om over 2000 brudd på arbeidsmiljøloven i renovasjonsselskapet Veireno.

Søppelkrisa i Oslo Den 3. oktober tok renovasjonsselskapet Veireno over ansvaret for søppeltømming i Oslo

Klagene har strømmet inn siden. I begynnelsen av januar var det kommet over 31 000 klager.

Kontrakten Veireno har med kommunen er verdt over 400 millioner kroner.

Dagbladet kan i dag avdekke at Renovasjonsetaten samtidig hadde sittet på de samme opplysningene i godt og vel en uke, men uten at byråden ble varslet.

- Byrådsavdelingen har basert sine svar på informasjon de har fått fra oss, som igjen baserer seg på til dels mangelfull informasjon fra Veireno.

- Det er å beklage at byråden ble satt i en slik situasjon, sier nå etatens nye direktør, Arild Sundberg, i et intervju med Dagbladet.

Det er bare uker siden han tok over ansvaret etter at byrådet presset Pål A. Sommernes til å ta i mot 75 000 kroner for å gå av som direktør.

Baserte seg på Veireno-tall

Dagladets avsløring baserte seg på en excel-fil med full oversikt over Veireno-ansattes timelister fra perioden 3. oktober til 21. januar, som Renovasjonsetaten innvilget innsyn i.

Excel-filen ble endret av Renovasjonsetaten torsdag 26. januar kl. 09:50. Da byråden ble grillet i bystyret på ettermiddagen onsdag 1. februar, hadde med andre ord etaten sittet på filen i nærmere en uke.

Det var den samme filen Dagbladet benyttet til å avsløre at bruddene på hviletidsbestemmelsene alene utgjorde 17 stykker i uke 50, mens det var 53 brudd i uke 51 og 71 brudd i uke 52.

I bystyret måtte byråden svare for hvorfor hun i Aftenposten i midten av januar hevdet at selskapet ikke hadde noen lovbrudd i uke 50, og bare hadde brutt loven seks ganger i uke 51 og 52.

- Det var denne informasjonen jeg fikk fra bystyret, uttalte byråd Nguyen Berg.

Imidlertid vet nå Dagbladet at kilden for tallene byråden fikk fra etaten, og som hun refererte til i bystyret, var Veireno selv.

Rapporterer om egne lovbrudd

Renovasjonsetaten bekrefter overfor Dagbladet at Veireno sender ukentlige rapporter om hvor mye de ansatte jobber, og at informasjonen i denne rapporten var den samme som byråden fikk.

Dagbladet har fått innsyn i en slik rapport fra Veireno, som opererer med nøyaktig samme tall som byråden refererte til, nemlig null brudd i uke 50 og til sammen seks brudd i uke 51 og 52.

Men der Dagbladets artikkel avdekker brudd på flere ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven, forteller Veireno-rapporten bare om brudd på Arbeidstilsynets tillatelse til bruk av 65 timer overtid i uka per ansatt.

Har sympati med MDG-Lan

Renovasjonsetaten bekrefter nå at det de har fått rapporter om fra Veireno, kun er antallet brudd 65-timer-regelen.

Brudd på hviletidsbestemmelsene og reglene for beregning av arbeidstid, som var blant vilkårene Arbeidstilsynet stilte for bruk av utvidet overtid, er det ikke sendt rapporter om.

- Dette blir helt riv ruskende feil, sier forbundssekretær i Norsk transportarbeiderforbund, Ole Einar Adamsrød til Dagbladet. Han har allerede varslet søksmål etter Dagbladets avsløring.

- Det holder ikke å bare sjekke om det er jobbet mer enn 65 timer i uka. Det viser jo Dagbladets avsløring, hvor flere kriterier ble brukt for å avdekke over 400 lovbrudd fra uke 50, sier Adamsrød videre.

Han mener nå at kommunen kan ha brutt med sin plikt som offentlig oppdragsgiver.

- Det er kommunens plikt å påse at lønn og arbeidsvilkår følges i henhold til både arbeidsmiljøloven og renovasjonsarbeidernes tariffavtale, sier Adamsrød.

Han uttrykker nå sympati med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

- Det er klart at hun stoler på de tallene hun får fra etaten sin, hun forteller jo bare om de tallene hun har fått. Og det er jo helt utrolig at de kan opplyse henne med feil tall på denne måten.

Moxnes: - Naivt av kommunen

Også Bjørnar Moxnes (Rødt) reagerer på den siste vendingen i saken. Han er ikke nådig i sin kritikk av både kommunen og renovasjonsselskapet:

- Her baserer Oslo kommune seg på selvrapportering fra et firma som har sosial dumping som forretningsmodell, som bryter loven over en lav sko, og som presser de ansatte til å jobbe over tid langt utover lovens regler.

- Alt dette for å sikre at Jonny Enger skal få overskudd fra renovasjonen i Oslo, sier Moxnes til Dagbladet.

- Hva synes du om kilden for opplysningen om antall lovbrudd hos Veireno er Veireno selv?

- Det er oppsiktsvekkende naivt. Det å tro at Jonny Enger selv skal rapportere inn lovbruddene han er ansvarlig for til kommunen, det blir som å tro på julenissen. Dette blir som å la bukken passe havresekken, sier Moxnes, og fortsetter:

- Dette er er komplett useriøst firma som bryter arbeidsmiljøloven over en lav sko og som får fortsette kontrakten med en Arbeiderparti-styrt kommune. Det tror jeg veldig mange velgere ikke skjønner noen ting av.

Veireno har ikke besvart Dagbladets henvendelser om denne artikkelen.