Søppelkrisa: - Politiet burde for lengst ha undersøkt lovbruddene

(Dagbladet): Arbeidstilsynet politianmelder renovasjonsselskapet Veireno etter at et tilsyn avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i oktober. Arbeidstilsynet sier til Aftenposten at de mener bruddene kan gå på både helse og sikkerhet løs for arbeiderne.

- Arbeidsbelastningen kan også utgjøre en fare for sikkerheten til omgivelsen, dette er ansatte som jobber med store, tunge biler i trafikkerte bygater. Vi mener alvorlighetsgraden er så stor at det var riktig å anmelde forholdet til politiet, sier Hanne Luten, regiondirektør i Arbeidstilsynet Akershus og Østfold.

Tidligere denne uka var Arbeidstilsynet på et nytt tilsynsbesøk med Veireno for å undersøke Dagbladets avsløring om at selskapet også brøt arbeidsmiljøloven i november, desember og januar.

Arbeidstilsynet varslet allerede forrige uke at avsløringen ville bli fulgt opp, og nå har altså Veireno fått besøk.

I gang med tilsyn nummer to

- Vi var på tilsyn hos Veireno mandag denne uken, etter at vi gjennom Dagbladet ble kjent med at det skal ha vært langt mer overtid i selskapet enn vilkårene vi har satt, sier tilsynsleder Hanne Luten til Dagbladet.

Hun sier det er for tidlig å konkludere med om også disse bruddene vil bli politianmeldt.

- Vi sitter nå og gjennomgår opplysningene vi har hentet inn. Det første som blir naturlig for oss å vurdere, er hvorvidt samtykket til bruk av utvidet overtid vil bli trukket tilbake, sier Luten.

Strafferammen for brudd på arbeidsmiljøloven er bøter eller fengsel i inntil ett år. Innehaver og daglig leder i Veireno, Jonny Enger, har ikke besvart Dagbladets henvendelser om politianmeldelsen mot han og selskapet.

Etterlyser politietterforskning

Arbeidstilsynets politianmeldelse gjelder kun brudd i oktober. BI-professor Petter Gottschalk undrer seg over at ikke politiet på eget initiativ har innledet etterforskning av bruddene Dagbladet har avdekket.

Les også: Veireno kan ha brutt vilkårene for overtids-dispensasjon 400 ganger

- Det har skjedd lovbrudd her som kan være straffbare. Da burde Oslo-politiet startet etterforskning for lengst, sier Gottschalk til Dagbladet.

- Politiet er ikke avhengig av noen anmeldelse av disse forholdene, de kan ta tak i saker på selvstendig grunnlag, mener BI-professoren.

- Arbeidstilsynet har ansvaret

Fungerende leder ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt, Rune Skjold vil ikke svare konkret på Dagbladets spørsmål om hvorfor politiet ikke har undersøkt de 2000 mulige lovbruddene i Veireno.

- Politiet samarbeider godt med kontrolletatene på mange ulike fagområder. Vi kan ikke alltid gå ut med hva vi jobber med og hvem samarbeidet retter seg mot. Vi er avhengig av et godt samarbeid slik at eventuelle anmeldelser fra tilsynene og kontrolletatene er best mulig, sier Skjold.

Han gir uttrykk for at ansvaret for å anmelde først og fremst ligger på Arbeidstilsynet:

- Det er Arbeidstilsynet som har primæransvar for kontroll med arbeidstidsbestemmelsene i arbeidslivet. Vi samarbeider godt med tilsynet i disse sakene med gjensidig bistand, sier Skjold.